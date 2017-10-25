بالصور - "علشان تبنيها" تعقد مؤتمرا جماهيريا في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

عقدت حملة "علشان تبنيها" بمحافظة سوهاج، مؤتمرًا جماهيريًا، اليوم الأربعاء، في قرية الحواويش بمركز أخميم شرق المحافظة، بحضور علي عبدالعال الدرديري المنسق العام للحملة بسوهاج، ومحي أبو الدهب ومحمد فواز نائبي المنسق العام، ومحمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم وبعض القيادات التنفيذية والشعبية بالقرية والقرى المجاورة والمئات من المواطنين.

وقال علي عبدالعال الدرديري، المنسق العام للحملة، إنها لاقت قبولًا كبيرًا من المواطنين في كافة قرى ومدن ومراكز المحافظة، مضيفًا أن عدد التوقيع على استمارات الحملة بلغ حوالي 25 ألف توقيع حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة في جمع أكبر عدد من التوقيعات.

يذكر أن حملة "علشان تبنيها" بدأت منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم العديد من المواطنين ومشاهير الرياضة والفن وأعضاء مجلس النواب لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية.