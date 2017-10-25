سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

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قال السفير السعودي أحمد القطان، إن زيارته لـ13 من رجال الأمن المصري المصابين في حادث الواحات الإرهابي بمستشفى الشرطة بالعجوزة، اليوم الأربعاء؛ «أقل من الواجب»، معربًا عن فخره بزيارة «هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم، والمصابين الذين تعرضوا للأذى، وأنا أعزي مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا».

أضاف القطان، خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، «كنت فخورًا بمصافحة هؤلاء الذين دافعوا عن مصر وترابها، نحن نقف مع مصر قلبًا وقالبًا، حتى القضاء على هؤلاء الإرهابيين ومن يمولهم، والمملكة اكتوت بمثل هذه الأعمال منذ سنوات طويلة، ولكن بفضل الله استطعنا في القضاء عليهم».

تابع: «رأيت الجنود جميعًا يتشوقون إلى العودة إلى أماكنهم، لمواصلة الدفاع عن مصر، وهذا شيء سعدت برؤيته، كما رأيت في إحدى الغرف جندي مصاب مسلم وأخر من المجندين المسيحيين، هذا النسيج الذي ذكرني بأن هذه مصر، وسوف تبقى كذلك حتى يرثّ الأرض ومن عليها، ومصر عليها أن تفخر بهؤلاء».

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وزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد بن عبد العزيز قطان، اليوم الأربعاء، 13 من رجال الشرطة المصرية المصابين في حادث الواحات البحرية الإرهابي بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وحمل السفير الورود للمصابين خلال زيارته، مؤكدًا لهم أن المملكة ستقف دائمًا قيادة وحكومة وشعبًا بجانب مصر في حربها ضد الإرهاب، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.