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سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

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سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

التحرير

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استقبل السفير إيهاب طلعت نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والمقرر أن يتسلم مهام عمله قريبا كسفير فوق العادة لمصر ومفوضا لدى الجمهورية الروسية، بمقر مكتبه بوزارة الخارجية، المدير الفني لمنتخب لكرة القدم ومحمود فايز مساعد المدير الفني للمنتخب، في إطار التحضيرات القائمة لمشاركة مصر في لكرة القدم المقرر أن تستضيفها العام المقبل.

 وحرص السفير إيهاب نصر في بداية اللقاء على تقديم التهنئة لكوبر وجهازه الفني وللاعبي على الإنجاز الكبير الذي حققوه، مما أسعد جموع الشعب المصري، متمنيًا مزيدًا من التوفيق والنجاح خلال مباريات كأس العالم.

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وتطرق  السفير إيهاب نصر والسيد كوبر لاستعدادات المنتخب المصري للسفر إلى روسيا واحتياجاته المبدئية، واتفقا على استمرار التواصل الوثيق بينهما خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم لتيسير فترة إقامة المنتخب خلال كأس العالم، بما يوفر المناخ المواتي لتحقيق أفضل النتائج في المباريات.

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