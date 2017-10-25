سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

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استقبل السفير إيهاب طلعت نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والمقرر أن يتسلم مهام عمله قريبا كسفير فوق العادة لمصر ومفوضا لدى الجمهورية الروسية، بمقر مكتبه بوزارة الخارجية، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم كوبر ومحمود فايز مساعد المدير الفني للمنتخب، في إطار التحضيرات القائمة لمشاركة مصر في كأس العالم لكرة القدم المقرر أن تستضيفها روسيا العام المقبل.

وحرص السفير إيهاب نصر في بداية اللقاء على تقديم التهنئة لكوبر وجهازه الفني وللاعبي المنتخب على الإنجاز الكبير الذي حققوه، مما أسعد جموع الشعب المصري، متمنيًا مزيدًا من التوفيق والنجاح خلال مباريات كأس العالم.

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وتطرق السفير إيهاب نصر والسيد كوبر لاستعدادات المنتخب المصري للسفر إلى روسيا واحتياجاته المبدئية، واتفقا على استمرار التواصل الوثيق بينهما خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم لتيسير فترة إقامة المنتخب خلال كأس العالم، بما يوفر المناخ المواتي لتحقيق أفضل النتائج في المباريات.