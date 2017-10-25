كافالي لـ«التحرير»: الاتحاد يحتاج دعمًا في يناير.. ورحلت عن الأندية الأخرى بمؤامرات

التحرير

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في أول حوار صحفي له عقب توليه مسؤلية نادي الاتحاد السكندري خلفا لهاني رمزي، الذى تم إقالته من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج، التقت «التحرير» الفرنسى ميشيل كفالي المدير الفنى الجديد لنادي الاتحاد السكندري للإجابة عن كافة الأسئلة التي تهمّ جماهير زعيم الثغر.. وإلى نصّ الحوار:

- كيف ترى الفريق بعد الفترة القصيرة التي توليت فيها المسؤولية؟

الفريق يضم لاعبين على مستوى جيد لكن ينقصهم النظام داخل الملعب، إضافة إلى انعدام النواحى البدنية والتي تجعلني أؤجل تقييم اللاعبين، حيث إن للياقة البدنية دورًا أساسيا في تكوين شخصية اللاعب لذلك أرجأت التقييم لما بعد توقف الدوري.

كلامك معناه إنك ستكتب تقريرك عن اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم بعد إيقاف الدوري؟

بكل تأكيد فأنا سأعطي فرصة للاعبين لإثبات جدارتهم بارتداء الفانلة الخضراء، إضافة إلى أنني أركز حاليا على الجوانب الفنية البسيطة؛ نظرا لارتباط الفريق بمباراتي الداخلية والمصري وبعدها سنبدأ بالتركيز على رفع معدل اللياقة البدنية.

لكن البعض يرى أن أزمة الفريق تتمثل في الدفاع؟

لا أريد أن أحمل المدافعين فقط أخطاء الفريق، فنحن منظومة متكاملة، وبالتأكيد ليس عيب المدافعين وحدهم، فمن المؤكد أن هناك قصورًا من لاعبي الوسط والمهاجمين في أداء أدوارهم الدفاعية داخل الملعب، لذلك أنا لا أحب أن ألقي المسؤولية على أحد الخطوط.

وما الذى يحتاجه الفريق في الفترة القادمة؟

حتى الآن أنا أركز على النواحي الخططية البسيطة نظرا لارتباطنا بمباراتين هامتين وبعدها سأكتب تقريري عن احتياجات الفريق.

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واضح من تدريباتك أنك تركز مع مجموعة معينة من اللاعبين؟

غير صحيح أنا أركز مع الكل لكن ضيق الوقت يجعلني أركز مع بعض اللاعبين الذى يحتاجهم الفريق في الفترة الحالية لكننى أتابع الآخرين.

البعض يردد أنك تريد أن تكون قائمة الفريق ٢٤ لاعبا فقط؟

أرى أن كثرة اللاعبين بالفريق تمثل أزمة خاصة أن الكثير منهم بحاجة إلى مجهود كبير لذلك أفضل أن يكون التركيز على عدد معين وهى فلسفة أتبعها مع كل الفرق التى توليت تدريبها.

بمناسبة الفرق التى توليت تدريبها ما السبب فى عدم استقرارك مع فريق لموسم كامل؟

أنا أحب الاستقرار لكن الأندية يكون لها سياسات لا تتناسب مع مبدأي فى التدريبات أو في إدارة الفريق فأنا تسلمت فريق اتحاد العاصمة في مركز متأخر وأنهيت به الدورى فى المركز الخامس وهو الآن وصل لدوري الأبطال ونفس الأمر تكرر مع الهلال السوداني فلقد تركت الفريق فى المركز الأول فأنا لا أريد إلا الاستقرار لكن هناك مؤمرات تحاك ضد النجاح وأنا لا أعلم مصدرها.

وما الذى تعد به جماهير الاتحاد؟

وجدت أن الاتحاد له شعبية كبيرة وهوالذي دفعني للموافقة على تدريبه وأنا بالفعل لدي إصرار لتحقيق مركز متقدم لإسعاد تلك الجماهير.

لكن الطموحات لا بد أن تتوافر لها إمكانيات لتتحقق؟

بالفعل محمد مصيلحي رئيس النادى القادم وعدنى بتنفيذ كل متطلبات النجاح دون شروط وهو ما شجعني على مواصلة العمل بإصرار.