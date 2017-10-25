نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

كركوك (العراق)- (د ب أ):

دعا النائب التركماني أرشد الصالحي اليوم الأربعاء الحكومة العراقية إلى استعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي من سيطرة الأكراد في شمال غربي كركوك، 250 كيلومترا شمالي بغداد.

وقال الصالحي رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب في البرلمان العراقي الاتحادي للصحفيين في كركوك على الحكومة العراقية "استرداد حقل خورماله النفطي التابع لشركة نفط الشمال في كركوك".

وأضاف "ادعو وزارة النفط إلى إعادة السيطرة على حقل خورمالة وادارته من قبل شركة نفط الشمال، لأنه الان ليس تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، وهو أيضا ليس داخل حدود إقليم كردستان فضلا عن متابعة عمل الشركة التي حدثت فيها خروقات وسرقات وضرورة مراجعة تسمية رؤساء الهيئات النفطية في الشركة".

وأضاف "منشآت شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط، تدار من مكون واحد او مكونين، ولابد من إعادة النظر في هذا الموضوع، وشمول جميع المكونات بالتعيين وإدارة مرافق الشركة".