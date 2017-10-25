الحماس يسيطر على أولى جولات تشكيل ائتلاف بين حزبي اليمين في النمسا

فيينا- (د ب أ):

وصف زعماء حزبيون بداية الجولة الاولى من المحادثات بين حزب المحافظين واليمين المتطرف النمساويين لتشكيل حكومة جديدة اليوم الأربعاء، بالممتازة .

وظهر سيباستيان كورتس، زعيم حزب الشعب النمساوي المحافظ، مع زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، هاينز كريستيان ستراتشه، جنبا إلى جنب بعد اجتماعهما.

وقال ستراتشه الذى حصل حزبه، المناهض للاتحاد الأوروبي، على 26 في المئة من الأصوات في انتخابات الخامس عشر من أكتوبر: "إن هذه كانت بداية جيدة جدا في المفاوضات".

ومن جانبه، قال كورتس البالغ من العمر 31 عاما، والذى فاز بالانتخابات بعد تبنيه للعديد من أفكار حزب الحرية السياسية حول كبح الهجرة ومواجهة تهديد الأسلمة، "إن اجواء المباحثات كانت إيجابية للغاية".

ويسعى الطرفان أيضا إلى خفض الضرائب وتبسيط البيروقراطية النمساوية.

ووافقت المنظمة على تحليل الأوضاع المالية للحكومة خلال الايام القليلة القادمة لوضع خط أساسي مشترك لإجراء مزيد من المحادثات بشأن الميزانية.