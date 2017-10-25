بالصور - رئيس الوزراء يزور مقبرتي رمسيس الثالث ونفرتاري في الأقصر
بالصور - رئيس الوزراء يزور مقبرتي رمسيس الثالث ونفرتاري في الأقصر
08:19 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
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بالصور - رئيس الوزراء يتفقد "طريق الكباش" في الأقصر
الأقصر - محمد محروس:
زار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، مقبرة رمسيس الثالث علي هامش تفقده لمشروع إضاءة المقابر الأثرية داخل وادي الملوك بالبر الغربي في الأقصر.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، حول المقبرة وتاريخها، توجه بعدها رئيس الوزراء ومرافقوه إلى وادي الملكات لزيارة مقبرة نفرتاري.
ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء غدًا، بتفقد عدد من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظة وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من المستشفيات بقطاع الصحة.
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