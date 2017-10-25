مسلحان يهاجمان قناة تلفزيونية بالمكسيك وإصابة موظف

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

هاجم مسلحان مقر قناة تلفزيونية مكسيكية، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين، حسبما قالت القناة وممثلو ادعاء.

وقالت باتريشيا فازكيز، مسؤولة الإعلام في قناة "كانال 10 " إن المهاجمين جاءا سيرا على الاقدام مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وأوضحت أنهما "أطلقا ست طلقات على مقرنا، وبشكل مباشر في مكتب الاستقبال" فى مدينة كانكون.

وأشارت إلى أن حياة الموظف المصاب ليست في خطر.

وقال ميجيل انخيل بيش، النائب العام لولاية كوينتانا رو إن "أحد الخطوط الرئيسية للتحقيق يتعلق بالأنشطة المهنية للقناة ".

وعثرت الشرطة على السلاح على مسافة حوالى 200 متر من مقر القناة ، إلا أن المهاجمين لاذا بالفرار.

وقال كارلوس جواكين حاكم ولاية كوينتانا رو "لقد طلبنا من جميع قوات الشرطة التحقيق في هذه الجريمة بشكل شامل". وتعهد "باعتقال منفذي الهجوم.. وعدم السماح لهم بالتأثير على العاملين في وسائل الاعلام".

وتعتبر المكسيك واحدة من أخطر دول العالم بالنسبة للصحفيين.

وقد لقى حوالى 10 صحفيين حتفهم هذا العام، بالرغم من أنه ليس من الواضح ما اذا كانت جميع جرائم القتل تتعلق بمهنتهم.