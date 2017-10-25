إحالة مسؤول بمشروع محاجر وملاحات الإسكندرية للنيابة بتهم الاختلاس

الإسكندرية – محمد عامر:

أحال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مسؤول الخزينة بمشروع المحاجر والملاحات إلى نيابة شرق، اليوم الأربعاء، عقب اكتشاف عدد من الاختلاسات المالية والتزوير واتهامه بالاستيلاء على المال العام.

وقال محافظ الإسكندرية في تصريحات له اليوم، إنه وردت شكوى ضد المدعو "ع. م" مسؤول الخزينة بمشروع المحاجر والملاحات، تم على إثرها إعداد تقرير من قبل لجنة مشكلة للتحقيق والتي أكدت صحة ما جاء بالشكوى ضده من وجود اختلاس وتزوير وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المال العام بدون وجه حق.