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إحالة مسؤول بمشروع محاجر وملاحات الإسكندرية للنيابة بتهم الاختلاس

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مصراوي Masrawy

إحالة مسؤول بمشروع محاجر وملاحات الإسكندرية للنيابة بتهم الاختلاس

07:41 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

إحالة مسؤول بمشروع محاجر وملاحات الإسكندرية للنيابة بتهم الاختلاس

الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أحال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مسؤول الخزينة بمشروع المحاجر والملاحات إلى نيابة شرق، اليوم الأربعاء، عقب اكتشاف عدد من الاختلاسات المالية والتزوير واتهامه بالاستيلاء على المال العام.

وقال محافظ الإسكندرية في تصريحات له اليوم، إنه وردت شكوى ضد المدعو "ع. م" مسؤول الخزينة بمشروع المحاجر والملاحات، تم على إثرها إعداد تقرير من قبل لجنة مشكلة للتحقيق والتي أكدت صحة ما جاء بالشكوى ضده من وجود اختلاس وتزوير وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المال العام بدون وجه حق.

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