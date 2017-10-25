المبعوث الأممي لدى ليبيا يلتقي برلمانيين ليبيين بمقر البعثة الأممية بطرابلس

طرابلس - أ ش أ:

اجتمع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم الأربعاء، مع أكثر من 30 عضوًا من مجلس النواب الليبي بمقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس.

وذكرت البعثة الأممية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن سلامة ناقش مع النواب الليبيين المشاركين في الاجتماع مخرجات اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة وتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن سلامة اجتمع قبل لقائه بالنواب بمقر البعثة الأممية مع أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور؛ حيث اطلعهم على المناقشات حول الدستور خلال اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة.

كما اجتمع المبعوث الأممي مع التجمع السياسي الجبل الذي يتألف من أعضاء في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جبل نافوسة، ونقاش الاجتماع مخرجات اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة وكيفية إحياء عمل المؤسسات لتحقيق عيش وحياة كريمة لجميع الليبيين.

وكان سلامة قد وصل صباح أمس الثلاثاء إلى العاصمة طرابلس واجتمع بكل من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، أعقبه اجتماع مع رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي.