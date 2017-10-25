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موسكو: واشنطن وفصائل مسلحة تعرقل تنظيم ممر آمن للنازحين

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مصراوي Masrawy

موسكو: واشنطن وفصائل مسلحة تعرقل تنظيم ممر آمن للنازحين

07:43 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

موسكو: واشنطن وفصائل مسلحة تعرقل تنظيم ممر آمن للنازحين

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - أ ش أ:

ذكر مركز المصالحة الروسي في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن واشنطن وفصائل مسلحة تعرقل تنظيم ممر آمن للنازحين السوريين في مخيم الركبان وإيصال مساعدات إنسانية دولية إليهم.

وأوضح المركز - في بيان أوردته قناة ( اليوم) اليوم الأربعاء - أن قيادة مجموعة القوات المسلحة الأمريكية المتمركزة في منطقة التنف الحدودية مع الأردن لم تضمن حتى الآن وصول ممثلين عن المنظمات الإنسانية إلى مخيم الركبان، عبر الأراضي السورية.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي، والتشكيلات المسلحة غير الشرعية الناشطة في المنطقة، تعرقل جهود السورية الرامية إلى تنظيم ممر آمن وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في المخيم، مضيفا: "الوضع الإنساني في مخيم الركبان للنازحين السوريين الواقع في محافظة حمص، يزداد سوءا".

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