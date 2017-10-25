ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي العلاقات الاقتصادية بين البلدين

الرياض - أ ش أ:

التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء، مع وزير الخزانة الأمريكية استيفن مونوتشن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا خلال اللقاء - المنعقد على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض - أهم الموضوعات الاقتصادية بين البلدين في مجالي الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.