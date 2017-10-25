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ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي العلاقات الاقتصادية بين البلدين

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مصراوي Masrawy

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي العلاقات الاقتصادية بين البلدين

07:41 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي العلاقات الاقتصادية بين البلدين

الأمير محمد بن سلمان

الرياض - أ ش أ:

التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء، مع وزير الخزانة الأمريكية استيفن مونوتشن.

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن الجانبين بحثا خلال اللقاء - المنعقد على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض - أهم الموضوعات الاقتصادية بين البلدين في مجالي الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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