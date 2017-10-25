موظف يُفاجأ باستبعاده من شقق الإسكان بعد سداد 52 ألف جنيه

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فوجئ "خالد سعيد محمد" أحد الموظفين بمحافظة أسوان، باستبعاده من مشروع الإسكان الاجتماعى المقام بمنطقة الصداقة جنوب أسوان؛ رغم تخصيص وحدته وإنهاء إجراءات التعاقد لأسباب طالب بتفسيرها.

وقال الموظف إن بنك الإسكان والتعمير فرع أسوان، قام بالتعاقد معه منذ عامين بعد إجراء استعلام كامل عليه، وبعدها قام بتحويل مرتبه طوال تلك الفترة وسدد الأقساط المقررة طوال 28 شهرا ولكنه فوجئ باستبعاده عند استلام الشقة المخصصة له، والغريب أن البنك ما زال يخصم الأقساط الشهرية من راتبه حتي الآن ويرفض استرداده للمبالغ التي سددها بإجمالي 52 ألف جنيه كاملة.

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وأوضح الموظف، أنه عندما سأل على سبب الاستبعاد أخبره المسئولون في بنك الإسكان أنه حصل علي منزل في قرية العقبة بمركز أسوان، علما بأنه حصل علي هذا المنزل تعويضا علي منزله الذي تم هدمه عن طريق المحافظة في عام 2013، وتقدم بأكثر من طلب للتنازل عن هذا المنزل الذي يبتعد كثيرا عن مقر عمله، وذلك حتي يتمكن في الوقت نفسه من الحصول علي شقة الإسكان الاجتماعي ولكن دون فائدة.

وطالب الموظف، من المسؤولين عن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي وبنك الإسكان بأسوان بإيجاد حل لمشكلته، أما باستكمال إجراءات التخصيص للشقة المخصصة له في منطقة الصداقة الجديدة جنوب أسوان رقم 20 في عمارة 17 الدور الرابع وهو علي استعداد للتنازل علي المنزل المخصص له في قرية العقبة، أو علي الأقل إعادة المبالغ الضخمة التي سددها للبنك.