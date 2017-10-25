104 أحزاب في مصر بدون مرشح للرئاسة لهذه الأسباب

التحرير

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"104 أحزاب سياسية في مصر"، إحصائية كشف عنها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ولعل الكثير من المصريين لا يعلمون حتى نصف تلك الأحزاب، ما يطرح تساؤلات حول غيابها عن المشهد السياسي، والذي سيشهد أكبر حدثًا به، متمثلًا في انتخابات الرئاسة المقبلة لعام 2018، حيث لم تعلن أي منها الدفع بمرشح بها.

- الأحزاب جفت

يرى عبد الله السناوي، الكاتب والمحلل السياسي، أن مصر تفتقر إلى وجود أحزاب حقيقية بها، فالقديمة منها جفت ونضبت حيويتها، وتحوّلت إلى ذكريات قديمة، أمّا الجديدة، التى نشأت عقب ثورة يناير، فتراجعت، وفقدت تماسكها الداخلى، وقدرتها على جذب عناصر جديدة من الشباب.

السناوى أكد لـ"التحرير"، أن ضعف الأحزاب له أسباب داخلية تتعلق بها نفسها، وأخرى خارجية تدور حول البيئة المحيطة، التى تحد من أنشطة الأحزاب، وتدفق الحركة العامة من حيث تبادل الآراء والاحتكام إلى صناديق الأقتراع فى المنافسات الانتخابية.

وتابع: "هناك 100 حزب، وكان من المفترض أن يكون هناك على الأقل خمسون مرشحًا".

- المناخ غير مهيأ

وأكد خالد داود، رئيس حزب الدستور، أن الأحزاب فى مصر بشكل عام تواجه العديد من المشاكل، فلا يوجد مناخ مهيأ للعمل السياسى تستطيع الأحزاب أن تعلن عن نفسها، وتمارس حقوقها الدستورية، وبالتالى تستطيع أن تقدم مرشحين للرئاسة، وهذا أمر طبيعي لأنه من المهام الرئيسة للحزب إعداد كوادر للدفع بهم فى جميع الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية.

وأضاف خالد داود لـ"التحرير"، أنه خلال الأسابيع الماضية، ظهرت موجات وأصوات تطالب بتعديل الدستور، وبالتالى كان الحديث عن الدفع بمرشحين للرئاسة أمرًا غير منطقى، ما يبرهن على أن الأجواء السياسية تعانى من غياب الرؤية، فلا أحد يستطيع أن يحدد المصير السياسى لمصر خلال الفترة المقبلة.

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وأشار داود إلى أن عمر الحياة الحزبية لمصر قصير، لا يتجاوز العامين عقب نشوب ثورة 25 يناير، تلك الفترة التى شهدت إنشاء كثير من الأحزاب والمنظمات الحقوقية ومنظمات العمل المدنية وغيرها، أما طوال الفترة الماضية فكان هناك سياسة الحزب والصوت الواحد.

- الضمانات كلمة السر

من جهته انتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حديث الدكتورعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول أن مؤتمرات الشباب التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فيما فشلت فيه الأحزاب السياسية، وأفرزت كوادر شبابية أكثر مما قامت بصنعه جميع الأحزاب، بما يعد حديثا محبطًا وصادمًا للأحزاب ولكوادرها الشبابية، مؤكدا أن الدستور والنظام السياسى أوجبا احترام الأحزاب المصرية، والتأكيد على أهميتها وتشجيع دورها، وليس التقليل من شأنها وتهميش دورها.

وأردف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لـ"التحرير"، أن الأسابيع المقبلة سترسم موقف الأحزاب من الانتخابات المقبلة، سواء بالدعم أو الدفع بمرشح رئاسى.

السادات لم يحسم موقفه النهائى من الترشح لماراثون الانتخابات الرئاسية، وينتظر "ضمانات حقيقية لانتخابات حرة ونزيهة، وتوافر مبدأ تكافؤ الفرص"، حسب تعبيره.

- القانون يجرم

وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنه ليس بالضرورة أن تدفع الأحزاب بمرشح للرئاسة، ومع ذلك فإن حزب الكرامة سبق ودفع بمرشح للرئاسة "حمدين صباحي"، وكذلك التجمع، المستشار "هشام البسطويسى"، فعندما يتوفر للحزب برنامج ومرشح يستطيع المنافسة، فالأحزاب تبادر بالدفع.

وتابع: "لكن إذا تواجد مرشح تراه الأغلبية أنه الأصلح للحكم وعليه توافق شعبي كبير، تخرج الأحزاب من دائرة التفكير بالدفع بمرشح للرئاسة"، مؤكدًا أن المساحة المتاحة للأحزاب فى الحركة محدودة، والعمل السياسى الحزبي وفقًا للقانون مجرم بالمدارس والجامعات والمصانع، ما يعنى أن المورد الأساسى لضخ دماء جديدة وشابة للحزب متوقف، فضلًا عن الحملات الإعلامية المستمرة على مدار الثلاثين عامًا الماضية، شوّهت الأحزاب واعتبرتها بلا قيمة فعلية بالمجتمع، وأن الحكومة تقوم بدور الأحزاب والمعارضة فى ذات الوقت، كل تلك العوامل أدت إلى تهميش دور الأحزاب فى الشارع.