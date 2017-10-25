البدري يعلن قائمة الأهلي في نهائي إفريقيا

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، والذي شهده ملعب مختار التتش، بفرع النادي بالجزيرة، خضوع لاعبي المارد الأحمر، الذين شاركوا في مباراة النجم الساحلي لتدريبات استشفائية على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ودخل كلا من سعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمد هاني ومؤمن زكريا وجونيور أجاي و وليد سليمان وعمرو السولية ووليد أزارو، في تدريبات جري حول الملعب والمشاركة في التقسيمة.

وأدى باقي لاعبو الفريق لتدريبات بدنية شاقة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأستمرت التدريبات لمدة 20 دقيقة للاعبين الذي لم يشاركوا فى مباراة النجم الساحلي فى إياب الدور قبل النهائي.

وخاض الثنائي مؤمن زكريا، وجونيور أجايي، لاعبا الفريق، فقرة خاصة، حيث شارك الثنائي في التدريبات البدنية مع باقي اللاعبين، ثم قاما بالجري حول الملعب بينما خاض باقي اللاعبين تقسيمة بالكرة.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة الوداد المغربي، المقرر إقامتها في تمام السابعة مساء السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 23 لاعب علي النحو التالي..

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في حراسة المرمي: شريف إكرامي ، أحمد عادل، محمد الشناوي.

خط الدفاع : سعد سمير، محمد نجيب، رامي ربيعة ، صبري رحيل، علي معلول، محمد هاني، حسين السيد.

خط الوسط : هشام محمد، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد حمودي، أحمد فتحي، أحمد الشيخ، ميدو جابر ، مؤمن زكريا، كريم نيدفيد، عبدالله السعيد.

خط الهجوم : عماد متعب، وليد أزارو، جونيور أجايي.

بينما استبعد كلا من..

صالح جمعة وحسام عاشور للإصابة، وتغادر البعثة الى استاد برج العرب للدخول في معسكر مغلق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.