أسرة "مصراوي" تنعى والد الزميلة مروة فاضل

القاهرة - (مصراوي):

تنعى أسرة "مصراوي" بمزيد من الحزن والأسى وفاة والد الزميلة مروة فاضل، مراسلة محافظة المنوفية.

ويتقدم فريق العمل بالموقع بخالص التعازي لأسرة الفقيد ويدعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون