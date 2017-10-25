أسرة "مصراوي" تنعى والد الزميلة مروة فاضل
أسرة "مصراوي" تنعى والد الزميلة مروة فاضل
07:39 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
القاهرة - (مصراوي):
تنعى أسرة "مصراوي" بمزيد من الحزن والأسى وفاة والد الزميلة مروة فاضل، مراسلة محافظة المنوفية.
ويتقدم فريق العمل بالموقع بخالص التعازي لأسرة الفقيد ويدعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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