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محافظ الدقهلية: منحة فرنسية لدراسة وتنفيذ مشروع نقل متكامل بالمنصورة

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: منحة فرنسية لدراسة وتنفيذ مشروع نقل متكامل بالمنصورة

07:36 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

محافظ الدقهلية: منحة فرنسية لدراسة وتنفيذ مشروع نقل متكامل بالمنصورة

الدكتور أحمد الشعراوي

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، توقيع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، مع نائب وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، اتفاقية لتنفيذ دراسة نقل متكامل لمدينة المنصورة من خلال منحة مقدمة من الجانب الفرنسي.

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية التي أبرمها وزير النقل، اليوم الأربعاء، هدية جديدة من رئيس الجمهورية لشعب الدقهلية، خلال الزيارة التي يقوم حاليًا لدولة فرنسا وإدراجه مشروع مترو الأنفاق بمدينة المنصورة ضمن جدول أعماله.

وأوضح الشعراوي، أن الرئيس أهدى شعب الدقهلية، منذ توليه الرئاسة عددًا كبيرًا من المشروعات أبرزها بدء العمل بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة بموجب القرار الجمهوري رقم 378 لسنة 2017"، وتخصيص مساحة 5104.46 فدانًا، بما يعادل 21443004 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمراني جديد، وأنشاء كوبري سندوب العلوي، الذي أدى إلى تخفيف حدة الزحام بمدخل مدينة المنصورة، فضلًا عن تطوير عدد كبير من الطرق وإدراجها ضمن خطط التوسيع والازدواج كطريق المنصورة نبروة، والمنصورة المطرية، "طريق الموت"، ورفع كفاءة طريق المنصورة جمصة بالكامل والذي بدء العمل به منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.

وأشار المحافظ، إلى أن الاتفاقية تتضمن إجراء الدراسات لإنشاء خط مترو بالمنصورة بتمويل فرنسي وإنشاء منظومة نقل متكامل، ستؤدي بشكل كبير إلى تخفيف الزحام داخل مدينة المنصورة، في الوقت الذي سيبدأ تشغيل الأتوبيس النهري بمدينة المنصورة كوسيلة للمواصلات.

وتقدم محافظ الدقهلية، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بإنشاء خط مترو أنفاق بالمدينة، وزار الملحق التجاري الفرنسي بصحبة عدد من الشركات الفرنسية المتخصصة مدينة المنصورة في شهر يوليو الماضي، وتفقدت عدد من المناطق المعروفة بالازدحام والتكدس المروري في المنصورة، منها منطقة سندوب، وشارع الجيش، وشارع عبدالسلام عارف، وشارع الجمهورية، ومنطقة المشاية السفلية، وأمام جامعة المنصورة وإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع.

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