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محافظ الإسكندرية يلتقي أمناء بيت العائلة لبحث سبل التوعية الدينية

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يلتقي أمناء بيت العائلة لبحث سبل التوعية الدينية

07:25 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

محافظ الإسكندرية يلتقي أمناء بيت العائلة لبحث سبل التوعية الدينية

الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بممثلي مجلس أمناء بيت العائلة بالإسكندرية، لمناقشة أهم التي تواجه عملهم وتفعيل دور المجلس في غرس القيم والمفاهيم الصحيحة للدين في الشارع السكندري وتكوين اتجاهات إيجابية تجاه شركاء الوطن الواحد.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن دور بيت العائلة الحفاظ على النسيج الوطني، من خلال رصد القضايا المجتمعية سواء الإيجابية أو السلبية حتى يتم تدعيم الإيجابي منها ومحاربة أي ظاهرة سلبية تطرأ من البداية، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بفئة الشباب بقطاع التعليم قبل الجامعي، والأنشطة الثقافية لغرس القيم الإيجابية لديهم وتعزيز دور الثقافة.

وناقش ممثلو بيت العائلة أهم المعوقات في نشر الثقافة التوعوية في المدارس ومراكز الشباب ومقترحاتهم في تفعيل الأنشطة الدينية والثقافية لبيت العائلة داخل المدارس ومراكز الشباب، مشيرين إلى أهمية دور بيت العائلة في وأد الفتن وتحقيق السلام المجتمعي في العديد من المحافظات للحفاظ على التعايش السلم.

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