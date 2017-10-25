أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد "طريق الكباش" في الأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - رئيس الوزراء يتفقد "طريق الكباش" في الأقصر

07:02 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

  • عرض 8 صورة

    eb6cf6fea2.jpg

  • عرض 8 صورة

    3994e166fa.jpg

  • عرض 8 صورة

    5a8ef6de9c.jpg

  • عرض 8 صورة

    70dd7ef6b7.jpg

  • عرض 8 صورة

    d7cbc5253c.jpg

  • عرض 8 صورة

    e99a838c66.jpg

  • عرض 8 صورة

    497b516dec.jpg

  • عرض 8 صورة

    eaf33eca9f.jpg

إعادة الألبوم

بالصور..

الألبوم التالى

بالصور.. "كافيه" داخل مسجد بالشرقية.. و"الآثار": مؤجر من "الأوقاف"

الأقصر - محمد محروس:

استهل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، زيارته لمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، بتفقد طريق الكباش الفرعوني، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول 2.7 كيلو متر لمتابعة استكمال أعمال تطويره.

ورافق رئيس الوزراء خلال زيارته للأقصر، وزراء الآثار والصحة والتنمية المحلية والإسكان.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء، بعد ذلك عددًا من المسؤولين المحليين وأعضاء مجلس النواب بديوان عام محافظة الأقصر، للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم ورؤيتهم للنهوض بالمحافظة.

ويتوجه بعد ذلك رئيس الوزراء للبر الغربي لتفقد المناطق الأثرية والوقوف على أعمال الترميمات والحفائر التي تجرى في عدد من المواقع الأثرية.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء غدًا الخميس، مشروعات الإسكان الاجتماعي ومحطة لرفع المياه بمدينة طيبة ومستشفيات البياضية والأقصر الدولي والعام لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات الثلاث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء يصل الأقصر لتفقد عدة مشروعات

    أخبار

  • رئيس الوزراء يبدأ زيارته للأقصر بتفقد طريق الكباش الفرعوني

    أخبار

  • محافظ الأقصر يخصص قطعة أرض لإنشاء وحدة مسطحات مائية بأرمنت

    أخبار

  • الأقصر| وزير الثقافة ونظيره التونسي يقفان دقيقة حدادًا على شهداء الواحات

    أخبار

إعلان

9a0d7b09cf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات