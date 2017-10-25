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الداخلية اللبنانية:وفد أمني يتوجه إلى العراق لمتابعة اختطاف ثلاثة لبنانيين

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مصراوي Masrawy

الداخلية اللبنانية:وفد أمني يتوجه إلى العراق لمتابعة اختطاف ثلاثة لبنانيين

07:33 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الداخلية اللبنانية:وفد أمني يتوجه إلى العراق لمتابعة اختطاف ثلاثة لبنانيين

وزير الداخلية اللبناني نهاد مشنوق

بيروت - أ ش أ:

أكدت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، أن الوزارة بأجهزتها المختلفة تتابع موضوع اختطاف ثلاثة لبنانيين في العراق، يوم الأحد الماضى، مشيرة إلى أن هناك وفدا أمنيا من الوزارة توجه إلى العراق لمتابعة المستجدات على الأرض.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، " إن الهم الأساسي للحكومة اللبنانية ولوزارة الداخلية وللعائلات هو ضمان سلامة المختطفين الثلاثة وتأمين عودتهم السريعة إلى لبنان من خلال بذل كل المساعي الممكنة في هذا الإطار".

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام اللبنانية والعربية أن تتحلى بأعلى درجات المسؤولية المهنية وأن تراعي مشاعر العائلات المعنية وأن تحاول إبعاد هذا الموضوع عن التداول الإعلامي واقتصار النشر على ما يصدر عن وزارة الداخلية وذلك حرصا على سلامة المختطفين ولعدم عرقلة مساعي إطلاق سراحهم.

وكان وزير الداخلية والبلديات قد أجرى اتصالا هاتفيا اليوم بوزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي وتابع معه الملف بكل مستجداته.

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