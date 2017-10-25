آخرها «اطبخي يا جارية».. 7 مواقف أثارت الجدل في البرلمان

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اعتاد البرلمان المصري على إثارة الجدل منذ انعقاد جلساته الأولى، تارة من القرارات التى يتخذها غير المرضية للعامة، وتارة فى المواقف التى تحدث فى جلساته سواء الصباحية أو المسائية وتعرض على الشاشات، لتتحول إلى مادة للنقاش والجدل وربما إلى السخرية على مواقع "السوشيال ميدي"ـ تستعرض "التحرير لايف 7 مواقف أثارت الجدل فى "البرلمان".

"أطبخي يا جارية" ليست الواقعة الأولى التى أثارت جدلا على الساحة، فهناك عدد من المواقف يستعرضها "التحرير لايف" فى التقرير التالى:

واقعة الوزير

أثار رد الدكتورأحمد عماد الدين وزير الصحة، عندما واجه طلبات النواب بكلمات: "يا جارية اطبخى.. كلف يا سيدى"، جدلا كبير على مواقع السوشيال ميديا (فيسبوك، تويتر)، خاصا بعد رد النائبة إلهام المنشاوى بـ:"الشاطرة تغزل برجل حمار"، الأمر الذى سخر منه عدد كبير من الرواد من بينهم رجل الأعمال نجيب ساويرس الذى غرد بـ:"حقيقي لغة راقية جدا".

قبلة عبد العال

التقط إحد مصوري جلسات البرلمان، صورة لدكتور علي عبد العال، فى جلسة الأول من سبتمبر الماضي، وهو يرسل قبله إلى أعضاء البرلمان، الأمر الذى أثار جدلا كبيرا على السوشيال ميديا، حيث وصف البعض الصورة بـ: "برلمان الروشنة".

ضرب عكاشة بالجزمة

في جلسة فبراير 2016 الصباحية، ضرب النائب كمال أحمد النائب توفيق عكاشة بالحذاء،على خلفية استقباله السفير الاسرائيلي بمنزله، وتدخل عدد من النواب لفض الاشتباك بين النائبين، واتخذ وقتها عبد العال قرارًا بحرمان النائب كمال أحمد من حضور الجلسات لمدة عام.

عزومة الفطير

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فى مارس الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك، تويتر" مجموعة من الصور تظهر مائدة مناقشات داخل إحدى غرف الاجتماعات بالبرلمان وعليها بدلا من الأوراق والمستندات، "فطير مشلتت وأطباق من العسل والبيض والجبنة القديمة ومِش"، الأمر الذى أثار حالة من الجدل والسخرية، فعلق البعض عليها بـ"برلمان الفطير المشلتت".

يمين طلاق

في جلسة حلف اليمين يناير 2016، حلف النائب مرتضي منصور بالطلاق بدلا من الحلف باليمين فى مراسم أداء نص اليمين الدستورية، لاعتراضه على ديباجته التي أكدت أهمية ثورة 25 يناير، الأمر الذى أثار وقتها بلبلة داخل البرلمان وعلى مواقع السوشيال ميديا.

خناقة خالد يوسف

في سبتمبر الماضي، وقعت مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بين النائبين خالد يوسف ومحمد أبو حامد، عقب هجوم الأول على برنامج الحكومة وإعلان رفضه له، على اعتبار أنه لا يمت للثورة أو حتى مبادئها بصلة، وهو الأمر الذى أثار غضب أبو حامد ليتولى مهمة الرد، والتأكيد أن كل من يهاجم الحكومة ويدعى أنه يتحدث باسم الثورة كلامه مرسل، مهاجما يوسف بالأيدي.

تصريحات "عجينة"

أثارت تصريحات النائب إلهامي عجينة، داخل قبة البرلمان عاصفة من الغضب، لإهانته لنساء مصر وفتياتها، حيث طالب فى أكتوبر الماضي بتوقيع كشوف عذرية على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري، بجانب تصريحه عن ضرورة احتشام النائبات داخل البرلمان وارتداء زي لائق، الأمر الذى أغضب عددًا من النائبات اللائي اعترضن وتقدمن بشكوى لرئيس المجلس ضد النائب.