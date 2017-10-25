«تخطت أرباحه المليار وسقط بسبب علاقاته النسائية».. من يكون ملك الجولف؟

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«تحصّل من خلال مسيرته على أكثر من مليار دولار أمريكي، ومنذ بدايته الاحترافية عام 1996 حين كان عمره 20 عامًا فقط، أصبح أصغر من فاز ببطولة الـ Masters وأصغر من فاز ببطولات الـ"جراند سلام" جميعًا، وهو أيضًا أصغر من تربع على سُلم الترتيب الخاص بلاعبي الجولف في سن الواحد والعشرين».. هو أسطورة الجولف إلدريك تونت وودز، الشهير بـ«تايجر وودز»



تايجر وودز هو الابن الوحيد لإيرل وودز، الذي كان يعمل ضابطًا في الجيش الأمريكي، من أصول إفريقية، والده هو من أطلق عليه اسم تايجر تيمنًا بأحد أصدقائه، وساعده والده في تعلم الجولف، حتى أتقنها تمامًا في سن صغيرة، وأثناء دراسته الجامعية في ستانفورد، حصل على العديد من بطولات الهواة حتى أصبح لاعبًا محترفًا عام 1996.



توقفت مسيرة وودز الاحترافية لمرة واحدة، بعد زواجه في عام 2005 من عارضة الأزياء السويدية، إيلين نورديجن، وأنجبا طفلتهما الأولى في يونيو 2007، بأربعة أعوام، وظهرت تقارير تشير أنه على علاقة بمديرة إحدى الملاهي الليلية، بعدها أصيب وودز في حادث سيارة، الأمر الذي استدعاه لإصدار بيان يؤكد فيه مسؤوليته عن الحادث.



وفي نوفبمر 2009، كشف أنه لن يشارك في أية بطولات بسبب الإصابات التي لحقت به جراء الحادث، وفي ديسيمبر من نفس العام، وبعد ضغوط إعلامية، أصدر بيانًا يعترف فيه بعلاقتة واعتذر فيه لجميع من ساندوه، بعدها ظهرت إدعاءات كثيرة عن تعدد علاقاته، التي لم تقتصر على واحدة فقط، ما دعاه لإصدار بيان أخير يعلن فيه توقفه عن اللعب لمدة غير محددة، كان ذلك بتاريخ 11 ديسيمبر 2009، وهى الأزمة التي تسببت في خسارته لبعض الشركات الراعية له، وعاد منها للعب مجددًا في إبريل 2010.



مسيرة حافلة بالبطولات



حقق وودز 106 فوز في تاريخه الاحترافي 79 منها ضمن جولات الـ PGA، أهمها بالطبع 14 بطولة كبرى Grand slam، بدأت في 1997، مع تحقيق أول بطولة ماسترز في سن الحادية والعشرين، ليصبح أصغر لاعب يحققها، وفي نفس العام، تربع على عرش تصنيف لاعبي الجولف، إلى جانب 40 بطولة في جولات أوروبيه مختلفة، وبطولتين في اليابان، وواحدة آسيوية وأخرى أسترالية، مع 16 بطولة غير رسمية، و 24 فوزًا في بطولات الهواة، منذ 1984 وحتى 1996.



أرباح تخطت المليار



جاء تايجر وودز تاسعًا بين الرياضيين الأعلى دخلًا على مستوى العالم، بدخل وصل إلى 50.6 مليون دولار، بواقع 600 ألف دولار أميركي من لعبة الجولف، و50 مليون دولار أتت من خارج اللعبة، من أرباح العقود الدعائية والرعاية، حسب التقارير التي صدرت من مجلة Golf digest، عن عام 2014، كما تخطت أرباح وودز حاجز المليار دولار أميركي عن إجمالي ما تحصَّل عليه خلال مسيرته التي بدأت في 1996.



وتخطت أرباح تايجر وودز المليار دولار أميركي من عقود دعائية وعقود الرعاية فقط دون حساب أرباحه من اللعبة، وصلت إلى 1.2 مليار دولار، منذ 1996، الذي وصلت عوائده فيه من خارج اللعبة إلى 50 مليون دولار، في عامي 2008 و2009، كان وودز في قمة نجاحه، حيث كانت أرباحه من العقود تلك تصل إلى ما بعد المئة مليون دولار، حتى أتت أزمته السابق ذكرها في 2009.



بسبب أزمة 2009 خسر وودز العديد من العقود والحملات الدعائية، ما تسبب في خسائر له وللشركات، بسبب ما حدث وقتها، تراجعت شركات عدة عن تعاقدها معه، مثل Gatorade التي أطلقت مشروب يحمل اسمه مقابل ما يفوق 100 مليون دولار لخمسة أعوام، وخسر تعاقداته مع Accenture, AT&T, General motors ما تسبب في خسارته 22 مليون دولار ما بين عامي 2009 و 2010.

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ولكن شركات Nike Golf وEA sports استمروا في التعاقد معه، حتى بعد الأزمة، تلك الأزمة التي تسببت أيضًا في خسارة الشركات لما يقرب من 12 مليار دولار بسبب هبوط أسهمها وبالأخص شركات Nike وGatorade وAT&T.



ومن أهم العقود التي وقعها وودز، كانت مع نايك، الشراكة الممتدة حتى الآن، كان أول تعاقد بقيمة 40 مليون دولار لخمسة أعوام، تم تجديدها في 2001 بعقد ضخم بلغ 105 مليون دولار لخمسة أعوام، وتم تجديده مرة أخرى لسبعة أعوام، حسب تقارير صادرة من Golf digest فإن وودز يتقاضى في حدود 20 مليون دولار من "نايك" فقط، العقد تم تجديده في 2013، وصرح حينها وكيل وودز مارك ستينبرج لشبكة espn بأن وودز سيبقى مع نايك حتى انتهاء مسيرته الرياضية.



إن كان وودز مستفيدًا من نايك، فإن نايك أيضًا استفادت كثيرًا من جراء تعاقدها مع تايجر وودز، ما يؤكد أهمية وودز لنايك، هي مبيعات نايك السنوية، التي قُدرت بـ28.8 مليار دولار منها 789 مليون دولار من قطاع الجولف، حتى أن وودز الآن له نصيب من مبيعات نايك جولف السنوية، لتأثيره الكبير على زيادات مبيعاتها في قطاع الجولف.



البطولات الكبرى التي حققها هي:



- masters: أربع مرات (1997, 2001, 2002, 2005).



- US open: ثلاث مرات (2000, 2002, 2008).



- Open championship: ثلاث مرات (2000, 2005, 2006).



- PGA championship: أربع مرات (1999, 2000, 2006, 2007)

