إصابة 8 في انقلاب ميكروباص بينهم 3 أطفال أشقاء ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيب 8 أشخاص، بكدمات وكسور، بينهم 3 أطفال أشقاء، ومجند أمن مركزي، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كافتيريا السوهاجي، ونقلوا لمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالقرب من كافتيريا السوهاجي بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المحافظة، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص ونقلوا للمستشفى العام.

واستقبل المستشفى العام ببني سويف "محمد رمضان رشدي" 22 عامًا، مصاب بجروح وكدمات، و"ذكي جلال محمد" 65 عامًا، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، و"رضا خلف محمد" 23 عامًا، مجند أمن مركزي، ومصاب جروح وكدمات، و"حبيبة السيد ذكي" 3 سنوات، ومصابة كدمات متفرقة بالجسم، وشقيقتها "دينا" 7 أعوام، ومصابة بكدمات وسحجات، وشقيقتها "دعاء السيد ذكي" 12 عامًا، ومصابة كدمات وسحجات.

كما استقبل المستشفى "نادية ذكي جلال" ومصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، و"إيمان خلف جلال" 29 عامًا، ومصابة جرح قطعة باليد اليمنى، وتبين أن جميع المصابين يقيمون بمحافظة المنيا.