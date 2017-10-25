رئيس الوزراء يتفقد "طريق الكباش" في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

استهل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، زيارته لمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، بتفقد طريق الكباش الفرعوني، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول 2.7 كيلو متر لمتابعة استكمال أعمال تطويره.

ورافق رئيس الوزراء خلال زيارته للأقصر، وزراء الآثار والصحة والتنمية المحلية والإسكان.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء، بعد ذلك عددًا من المسؤولين المحليين وأعضاء مجلس النواب بديوان عام محافظة الأقصر، للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم ورؤيتهم للنهوض بالمحافظة.

ويتوجه بعد ذلك رئيس الوزراء للبر الغربي لتفقد المناطق الأثرية والوقوف على أعمال الترميمات والحفائر التي تجرى في عدد من المواقع الأثرية.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء غدًا الخميس، مشروعات الإسكان الاجتماعي ومحطة لرفع المياه بمدينة طيبة ومستشفيات البياضية والأقصر الدولي والعام لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات الثلاث.