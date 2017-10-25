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بالصور.. "كافيه" داخل مسجد بالشرقية.. و"الآثار": مؤجر من "الأوقاف"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "كافيه" داخل مسجد بالشرقية.. و"الآثار": مؤجر من "الأوقاف"

07:00 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:

في سابقة هي الأولى من نوعها، رصدت عدسة "مصراوي" وجود "كافيه" بنطاق حرم مسجد "عبدالعزيز رضوان" بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ويعود تاريخ المسجد إلى أكثر من 96 عامًا، تم تجديده منذ عامين، بالجهود الذاتية، إلا أنه وعقب التجديد مباشرةً، تم استغلال محل داخل السور الخارجي للمسجد كـ"محل للإطارات" قبل أن يتغير النشاط منذ حوالي شهر إلى "كافيه"، بحسب الدكتور مصطفى شوقي، مدير عام هيئة الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية.

وأوضح شوقي، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن "المحل" مثله مثل المسجد تابع لوزارة الأوقاف، وأن صاحبه بينه وبين الأوقاف عقد إيجار خاص بالمحل، إلا أنه تغير نشاطه مؤخرًا إلى كافيه، وهو ما يُعد خطرًا داهمًا على المسجد الأثري، نظرًا لاحتمالية نشوب حريق في أي وقت نتيجة تقديم الكافيه للعديد من المشروبات الساخنة، والتي تتطلب إشعال النار في كثير من الأوقات.

وخاطبت هيئة الآثار الإسلامية والقبطية، التابعة لقطاع وزارة الآثار بمحافظة الشرقية، مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، بضرورة التصدي لقيام صاحب "الكافيه" بتقديم مشروبات ساخنة وإشعال النيران، بما يُهدد المسجد الأثري واحتمالية نشوب حريق في أي وقت، فيما أرسلت مديرية الأمن، اليوم الثلاثاء، مندوب إزالات من قسم أول الزقازيق، الدائرة التابع لها المسجد، حيث تم إزالة النشاط المُخالف وكل ما يُمكن أن يتسبب في اشتعال النيران داخل الكافيه.

وحاول "مصراوي" التواصل مع الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إلا أنه لم يرد على هاتفه، ولم يتسنَ الحصول على رد منه.

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مصراوي Masrawy

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