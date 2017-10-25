الولايات المتحدة تهدد جنوب السودان بقطع المساعدات

جوبا- (د ب ا):

حذرت نيكي هالي، مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قادة جنوب السودان في العاصمة جوبا اليوم، الأربعاء، من أن الولايات المتحدة يمكن أن تقطع المساعدات، إذا لم يتم وضع نهاية للحرب الأهلية .

وقالت هالي، للصحفيين عقب اجتماعه مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، إن "الولايات المتحدة تقف على مفترق طرق"، مضيفا أنها يمكن أن تسحب التمويل للبلد الوليد، إذا لم يتم تحقيق تقدم صوب أحلال السلام.

وقال نهيل دينج نهيال، مسؤول في دولة جنوب السودان، إن كير ملتزم بإستئناف عملية السلام.

وأضاف دنج "إننا كحكومة ، سوف نخفف من الاعمال القتالية، ويمكن حل جميع النزاعات السياسية والحرب الأهلية الدائرة من خلال الحوار دون اللجوء إلى العنف المسلح ".

وخلال جولتها، زارت هالي أيضا مخيما للاجئين لمواطني جنوب السودان على الحدود الإثيوبية المجاورة، حيث فر نحو 400 ألف شخص .

وقد انزلقت جنوب السودان، احدث دولة في العالم، إلى حرب أهلية في ديسمبر، 2013 عندما اتهم كير نائبه ريك مشار بمحاولة انقلاب.