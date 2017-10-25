نائب الرئيس السوداني يؤكد أن دارفور آمنة وليس فيها أي حرب

الخرطوم - أ ش أ:

أكد النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح؛ رئيس مجلس الوزراء القومي، أن دارفور الآن آمنة وليس فيها أي حرب أو حرابة.

وقال صالح إن الصراعات القبلية لم تكن من طبيعة أهل دارفور، مؤكدا أن حملة جمع السلاح حققت نجاحات كبيرة، وأن تلك الحملة والعفو العام عن المحكومين، مرتبطان بتهيئة المناخ وبيئة السلام.

وأشاد صالح - في كلمته اليوم الأربعاء خلال اجتماع المجلس الوطني برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر، بعد مداولات الأعضاء حول خطابه - بالجهود التي بذلت لرفع العقوبات عن السودان من كل أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص والدول الصديقة والشقيقة.

ونوه صالح بأن العقوبات كانت لها آثار كبيرة على الوضع الاقتصادي في السودان، داعيا إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية، وعمل قيمة مضافة للناتج المحلي لإصلاح هيكل الاقتصاد الوطني، مؤكدا التزام الحكومة بمخرجات الحوار الوطني.

وقال صالح: "لدينا قصور وعجز في بعض المواقع، ونريد تجويد عملنا في دور تكاملي وتنسيقي مع المجلس الوطني لتحقيق آمال الشعب السوداني".

وتابع: "إننا نعاني ونعيش ظروفا صعبة، وقطاعا النفط والسكر فيهما عجز، وهناك اجراءات لإصلاحه، وتوجد ولايات لم تصل إليها الكهرباء، ومشروع الكهرباء يتدرج في إطار الخطة الكلية و هناك عمل ينفذ الآن".