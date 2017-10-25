الاتحاد الأوروبي يؤكد الدعم الكامل لبعثة الأمم المتحدة في لبنان

بيروت (د ب أ)

أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن اليوم الأربعاء دعم الاتحاد الاوروبي الكامل لمهمة قوة"اليونيفيل" العاملة في جنوب البلاد .

وقالت لاسن فى تصريحات اليوم فى بيروت: "إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تدعم بالكامل عمل اليونيفيل والجيش والسلطات اللبنانية في حفظ السلام والأمن والاستقرار في مختلف أنحاء لبنان".

وأعادت لاسن تأكيد "التزام الاتحاد الأوروبي وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".

وشددت على أهمية "توفير الوسائل والتجهيزات الضرورية لليونيفيل بما يضمن عملها بطاقة عملياتية كاملة، علما بأن الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يساهم بشكل كبير في القوات الدولية".

وأعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن "دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية والجيش والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف، ورحبوا بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في هذا المجال".

وكانت لاسن قد قامت بزيارة لمقر القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في الناقورة اليوم على رأس وفد من سفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد.