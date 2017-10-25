حقوقي سويدي يطالب بحمايته من التعذيب في تركيا

إسطنبول (د ب أ)

أكد ناشط سويدي في مجال حقوق الإنسان أثناء محاكمته في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب على براءته من التهم المنسوبة إليه، وطالب بالإفراج عنه وحمايته من "التعذيب" الذي يتعرض له.

وعلي غروي، مستشار التكنولوجيا، واحد من 11 ناشطا حقوقيا يمثلون للمحاكمة في هذه القضية، من بينهم مدير ورئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا.

ويواجه النشطاء السجن لمدة تصل إلى 15 عاما حال الإدانة.

وقد ظل غروى محتجزا قبل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال غروي :" إنني بريء من كل هذه الادعاءات"، مضيفا أنه لم يسمع أبدا عن منظمة ارهابية، تتهمه السلطات التركية بدعمها.

ويقول إن الخريطة التي عثر عليها على جهاز الكمبيوتر المحمول وتتضمن توزيع المناطق في إيران حسب اللغة، أسيئ استخدامها، كدليل لجعلها تبدو وكأنه لا يعترف بحدود تركيا.