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إنشاء وحدة تدخل سريع لإزالة المخالفات الفورية للمباني بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

إنشاء وحدة تدخل سريع لإزالة المخالفات الفورية للمباني بالإسكندرية

06:55 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

إنشاء وحدة تدخل سريع لإزالة المخالفات الفورية للمباني بالإسكندرية

الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قرر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إنشاء وحدة "التدخل السريع" لتنفيذ إزالة فورية لمخالفات المباني، تحت إشراف المحافظ، وبعضوية اللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير إدارة شرطة المرافق، والمستشار العسكري بالمحافظة، وممثلي عن مديرية الأمن، وإدارة المرور، والإدارات المعنية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن مهام الوحدة هي رصد وتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات، مشيرًا إلى أنه يتبع الوحدة فريق تنفيذي من عاملين وفنيين ومهندسين يتم اختيارهم من خلال مجلس إدارة الوحدة والعمل على مدار 24 ساعة يوميًا.

وأضاف أنه فور إبلاغ الوحدة بأي مخالفة يتم التحرك لتنفيذ الإزالات للمخالفات فورًا، ويعد تكليفها بذلك قرارًا رسميًا لتنفيذ إزالة المخالفات بصفة عاجلة وبما لا يتعارض مع قانون 119 لسنة 2008، وتقوم الوحدة بالتنسيق مع رئيس الحي الذي تقع به المخالفة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية.

وأكد سلطان أن أجهزة المحافظة تهدف إلى تكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني من المهد وتحقيق الانضباط السريع، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بشأن التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً على البنية التحتية وتؤثر بالسلب علي شبكات المرافق العامة وأمن وسلامة المواطنين.

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