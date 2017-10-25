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ترامب يشيد بـ"مهرجان الحب " الجمهوري رغم الانتقادات القاسية

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مصراوي Masrawy

يشيد بـ"مهرجان الحب " الجمهوري رغم الانتقادات القاسية

06:36 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (د ب أ)

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن تناول وجبة غداء مع اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أمس الثلاثاء كان "مهرجانا للحب"، رغم الانتقادات الحادة التي وجهها اثنان من المشرعين لترامب واعتبارهما أنه يضر بمكانة البلاد.

وكتب ترامب على تويتر "كان الاجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أمس، بدون (السيناتور جيف) فليك و(السيناتور بوب) كوركر، مهرجانا للحب مع تحية بالوقوف والتصفيق الحار وأفكار رائعة للولايات المتحدة".

وجاءت هذه التصريحات بعد اعلان فليك، وهو جمهوري من ولاية اريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة، أنه لن يترشح لإعادة انتخابه في انتخابات الكونجرس العام المقبل، حيث ندد بتدهور الحوار السياسي تحت قيادة ترامب ووصفه بأنه "خطر على الديمقراطية".

وقال ترامب إن فليك لن يترشح لأن "فرصته في الفوز بالانتخاب منعدمة".

وقال فليك، ردا على ذلك، لشبكة "سي ان ان" إن الكثير من فرص أي مرشح جمهوري تبدو مرتبطة بدعمه للرئيس.

وتابع فليك "ولا أستطيع أن أكون مع الرئيس في كل الأوقات. أنا آسف، انا فقط أعتقد أنه عندما يكون الرئيس مخطئا، يجب أن نبلغه بذلك، وهو يخطئ أحيانا".

وأعرب عن أمله في أن ينضم إليه الزملاء، الذين اتفقوا معه سرا في التحدث بحرية عن ترامب.

وأضاف "آمل أن نكون قد وصلنا الى نقطة تحول من نوع ما، حيث لا نواصل تطبيع، عن طريق الصمت، هذا النوع من السلوك الذي رأيناه".

كما انتقد كوركر، الذى يمثل ولاية تينيسى الجنوبية ولا يخطط أيضا لإعادة انتخابه، ترامب فى وقت سابق أمس في تصعيد للخصومة بين الرجلين.

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