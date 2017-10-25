إغلاق 8 منشآت طبية بدون ترخيص في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

أصدر الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قرارات بالغلق الإدارى لـ8 منشآت طبية خاصة لعملها بدون ترخيص بمنطقة برج العرب، اليوم الأربعاء، بناء على طلب إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وقال الدكتور طارق شلبي مدير إدارة العلاج الحر إن مفتشي الإدارة قاموا بضبط معمل للتحاليل الطبية وعيادتين تعمل بدون ترخيص بمركز تجاري خلف مستشفى برج العرب المركزي، بمدينة برج العرب، وعيادة ومعمل بمركز تجاري آخر بمدينة برج العرب، وعيادتين ومركز للنساء والتوليد بنفس المدينة، علاوة على عيادة لأمراض العيون تعمل بدون بمدينة برج العرب الجديدة وكلها تعمل بدون ترخيص.

وأضاف شلبي في تصريح صحفي له، أن حملات إدارة العلاج الحر مستمرة لضبط المنشآت الخاصة المخالفة أو التى تعمل بدون ترخيص خاصة فى أطراف المحافظة حفاظا على صحة وحياة المرضى وتطبيقا للقانون.

وأضاف أن إدارة العلاج الحر تصدر التراخيص اللازمة لأي منشأة طبية تطلب ذلك فور توافر الشروط الفنية والبيئية والقانونية وتقدم كل التيسيرات فى حدود القانون.