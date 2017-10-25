بالصور - تفاصيل طعن طالب ثانوي زميله بمطواه في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

طعن طالب بمدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية، زميله بطواه في عنقه محدثًا إصابته بجرح قطعي استلزم 18 غرزة، يوم 14 أكتوبر الجاري، واتهم ولي أمر الطالب المجني عليه، مدير المدرسة بالتستر على الطالب المتهم، مجاملة لوالده الذي يعمل في المدرسة.

وحرر "محمد أحمد فريج النجار" 16 عامًا، طالب بالصف الثاني بمدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية، ويقيم شارع التداوي متفرع من شارع الروضة بشبرا دمنهور، محضرًا بقسم شرطة دمنهور، اتهم فية "كريم. م. أ" الطالب بنفس المدرسة بطعنه بمطواة، وإصابته بطعن في عنقه أثناء تواجده بالمدرسة، كما اتهم مدير المدرسة بالتستر على المجني عليه، مجاملة لوالده المعلم بنفس المدرسة.

من ناحيته قال "س. ش" مدير المدرسة إن الواقعة كانت خارج أسوار المدرسة، وتم التصالح بين الطرفين وتم تسجيل هذا التصالح في الشهر العقاري، "ولا أدري لماذا أثير الموضوع ثانية، وفي كل الأحوال المدرسة لا علاقة لها بالواقعة لأنها حدثت خارجها".

وقال جمال نجم مدير عام إدارة بندر دمنهور التعليمية: "الطالب المصاب مقيد بالتعليم المزدوج، يقضي 3 أيام بالمدرسة و3 أيام بأحد المصانع الملحق عليها، وفي يوم الواقعة لم يكن الطالب حضور بالمدرسة، وبالتالي فالواقعة حدثت خارجها، ولم يتقدم الطالب المصاب أو أحد من ذويه بشكوى أو إخطار للتحقيق الرسمي بها".

وبالتواصل مع إسماعيل فريج – عم الطالب المصاب قال: "تواصل معنا أهل الطالب المعتدي وبعد طلبهم التصالح وإبداء استعدادهم لدفع نفقات العلاج، والبالغ حررنا اليوم محضر تصالح بالشهر العقاري لتقديمه للمحكمة في الجلسة المقرر لها 21 نوفمبر، حرصًا على عدم ضياع مستقبل الطالب".

وأضاف: "سدد والد الطالب بالفعل مبلغ 14 ألف جنيه وهي المصاريف التي حددها الطبيب كتكلفة لجراحة تجميلية 18 غرزة في رقبة إبننا، وأنهينا الموضوع بالتصالح".