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نقيب الصحفيين لماكرون: «العالم بيمصمص شفافيه ومصر بتحارب الإرهاب»

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نقيب الصحفيين لماكرون: «العالم بيمصمص شفافيه ومصر بتحارب الإرهاب» نقيب الصحفيين لماكرون: «العالم بيمصمص شفافيه ومصر بتحارب الإرهاب»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، مساء الأربعاء، إن تقدم تضحيات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بدور كبير جدًا نيابة عن العالم في مجال المكافحة.

أضاف سلامة، خلال مداخلة لبرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»، أنه وجه سؤالًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن دعم بلاده لمصر في مكافحة الإرهاب، حيث أن التعاطف وحده لا يكفي.

واصل: «قصدت من سؤالي لماكرون خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالأمس، أن أوصل له رسالة مفادها أنكم واقفين تتفرجوا علينا، العالم بيتفرج وبيمصمص شفافيه بينما نحن نقوم بحرب قوية جدًا ضد الإرهاب».

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تابع نقيب الصحفيين: «دول العالم تُدين الإرهاب دائمًا وتؤكد على الدور المصري في مكافحته، لكن هذا ليس كافيًا».

ويزور الرئيس عبد الفتاح ، العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تنتهي غدًا الخميس، التقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلًا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

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التحرير

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