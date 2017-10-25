من «حل الهيئة» إلى «حل مجلس الإدارة».. أبرز الخلافات في «الهيئات الشبابية»

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يستكمل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية خلال الجلسة العامة المقبلة بالتصويت على كل مادة بمشروع القانون، بعد أن وافق على القانون من حيث المبدأ خلال جلسة أمس، الثلاثاء.

وتمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد نقاش حول عدد من المواد الخلافية، منها مسمى مشروع القانون، وتم تغييره من «مشروع قانون الشباب والرياضة»، إلى «قانون الهيئات الشبابية».

ووجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددًا من الانتقادات، لمشروع القانون، منها أنه يرى أن مشروع القانون خرج عن الضوابط الحاكمة للصياغة القانونية لمشروعات القوانين، موضحًا أن الصياغة بها استرسال واضح.

ومن ضمن ما أثار الجدل في مشروع القانون أثناء المناقشة تضمن القانون 4 شروط لإشهار الهيئات الشبابية، وهي أن لا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو، إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن 4 أعضاء إذا كانت تضم أشخاصًا اعتباريين، وعن 50 عضوًا إذا كانت تتكون منهما معا، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها طبقًا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الشباب والرياضة، إلى جانب أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير، وأن تكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها.

كما يحظر القانون اشتراك كل محروم من حقوقه المدنية والسياسية كاملة في تأسيس الهيئات الشبابية، أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.

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وكان النائب صلاح عبد البديع، قد طالب بإضافة فقرة إلى نص المادة ٤٩، تتضمن منع أو حظر إدخال المخدرات وتناولها داخل مراكز الشباب مثل البانجو وغيره، لكن طلبه قوبل بعدم الموافقة.

ووافق مجلس النواب، على مواد الإصدار بمشروع قانون الهيئات الشبابية، خلال الجلسة العامة، وشهدت المادة الثانية جدلًا واسعًا خلال مناقشتها.

تنص مادة 2: «على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن، وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة».

واعترض عبد العال، على نص «حل الهيئة»، لافتا إلى أن الهيئة مرفق عام مثل أي مرفق عام آخر، كالمدرسة وغيرها، وهناك قواعد قانونية لحل تلك الكيانات، وقال: «أرى أن المقصود هنا يكون مجلس إدارة الهيئة، فمن الأفضل أن يستبدل به كلمة الهيئة، لأنه هو المخاطب بتوفيق الأوضاع».