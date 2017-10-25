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«تدريب وتثبيت».. بشرى للعمالة المؤقتة في كفر الشيخ

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«تدريب وتثبيت».. بشرى للعمالة المؤقتة في كفر الشيخ «تدريب وتثبيت».. بشرى للعمالة المؤقتة في كفر الشيخ

التحرير

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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه ناقش مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية الجديد 81 لعام 2016، والتعرف على الاحتياجات الفعلية للعمل وبحث تثبيت المتعاقدين، مؤكدًا على رعاية الموظفين وتحسين أحوالهم لافتًا إلى أنه تم مناقشة مقترح للهيكل التنظيمي للمحافظة والمديريات بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

وأضاف نصر، أنه تم مناقشة تدريب العاملين بجميع التخصصات وخاصة النادرة منها لتطوير العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمنظومة الجهاز الإداري، واتخاذ آليات جديدة للتقييم الوظيفي، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين في أسرع وقت وبأقل جهد من خلال إصلاح إداري حقيقي.

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وأكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيقوم بإرسال لجنة متخصصة من الجهاز بالقاهرة لحصر العاملة المؤقتة والمتعاقدين في كافة المصالح الحكومية، والاطلاع على أوراقهم على أرض الواقع اختصارًا للوقت والجهد، وسيتم فحص مستندات الصرف عامي 2011م و2017، للتأكد من استمرارية عمليهم بتلك الوظائف حتى الآن، وعلى الفور سيتم اتخاذ اجراءات التعيين لهم اجلالاً بمحافظ كفر الشيخ .

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيبحث مع وزارة المالية صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات، ويؤكد أن نظام التعيين والترقيات طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد حسب الاحتياجات والجدارة والكفاءة في العمل، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون الوصول إلى جهاز إداري كفئ بحلول عام 2030، موضحًا أنه يعتبر وجود موظفين بلا عمل فساد ويرفض تشغيل أشخاص بشكل غير مبرر.

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التحرير

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