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القوات العراقية تعزز انتشارها في المناطق المتنازع عليها في نينوى

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تعزز انتشارها في المناطق المتنازع عليها في نينوى

06:25 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

القوات العراقية تعزز انتشارها في المناطق المتنازع عليها في نينوى

القوات العراقية

الموصل، العراق (د ب أ)

عززت القوات العسكرية العراقية وقوات الحشد الشعبي، الأربعاء من انتشارها، بدفع قوات إضافية في المناطق المتنازع عليها مع سلطات إقليم كردستان في مناطق شمال وشمال غربي محافظة نينوى، 400كم شمالي بغداد.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة الانباء الالمانية (د ب ا): "قادة الحشد الشعبي هادي العامري وابو مهدي المهندس، وصلا إلى ناحية زمار شمال غربي الموصل، إلى جانب ضباط كبار للإشراف على انتشار القوات الأمنية في المناطق المتنازع عليها".

واوضحت ان "أكثر من 500 عائلة مسيحية نزحت من بلدة تلسقف إلى ناحية القوش شمالي الموصل، تزامنا مع توتر الأوضاع بين الحشد الشعبي وكتائب بابليون والبيشمركة الكردية، على الساتر الفاصل بين بلدتي باطنايا وتلسقف".

وذكرت المصادر ان "القطعات التي تتحشد في تخوم الموصل من أجل الانتشار بالمناطق المتنازع عليها، تمثل قطعات من الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع بقائدها اللواء ثامر الحسيني، الذي يتواجد في زمار إلى جانب تشكيلات من جهاز مكافحة الإرهاب، وقطعات من الجيش العراقي في الفرقتين 15 و16 بالإضافة قوات ودروع ودبابات، تتحشد في مناطق زمار وربيعة وسنجار ومخمور".

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع تظهر قيام قوات البيشمركة الكردية باعتقال عسكريين عراقيين، واقتيادهم كأسرى حرب بإشراف عسكريين من البيشمركة في منطقة مخمور، فيما اوضحت صورة اخرى مقتل ضابط عراقي وتقطيع يديه، وهو يرتدي البدلة العسكرية العراقية.

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