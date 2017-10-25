قتيلان بهجوم في شرق ليبيا

احد عناصر قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شر

القاهرة (مصراوي)

قتل عنصران من القوات الموالية للرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر واصيب ثلاثة الاربعاء في هجوم على موقعهم، وفق ما افاد متحدث باسم القوات المذكورة وكالة فرانس برس.

وقال العميد احمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر ان الهجوم استهدف نقطة امنية تبعد ستين كلم جنوب مدينة اجدابيا (840 كلم شرق طرابلس).

وأوضح المسماري أن "وقائع الهجوم تدل على أن وراءه تنظيم داعش الإرهابي لأن أحد الجنود وجد مذبوحا وجثته مفصولة عن رأسه بينما تم حرق العديد من الآليات الخاصة والسيارات بتلك البوابة الأمنية".

وأشار إلى أن "التحقيق جار لمعرفة تفاصيل الهجوم وملاحقة الإرهابيين الذين نفذوه".

ولا يزال تنظيم الدولة الاسلامية ناشطا في ليبيا رغم خسارته معقله سرت (شمال) في ديسمبر 2016.

ووقع آخر هجوم تبناه التنظيم المتطرف بداية تشرين الاول/اكتوبر وكان هجوما انتحاريا على مجمع قضائي في مصراتة (غرب) اسفر عن اربعة قتلى.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق المدعومة من المجتمع الدولي والتي مقرها في طرابلس، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.