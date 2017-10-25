الفرنسية: ستة قتلى لتنظيم داعش بضربة جوية في اليمن

صنعاء (ا ف ب)

قتل ستة عناصر تابعين لتنظيم داعش المتطرف في ضربة جوية نفذتها طائرة من دون طيار يرجح انها أمريكية في وسط اليمن الاربعاء، بحسب ما افادت مصادر في قوات الحكومة اليمنية المعترف بها.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس ان الضربة الجوية استهدفت "تجمعا لمسلحي تنظيم داعش في منطقة قيفة في محافظة البيضاء بوسط اليمن، ما ادى الى مقتل ستة من هؤلاء العناصر".

وكانت طائرة أمريكية استهدفت قبل عشرة ايام معسكرين لتدريب عناصر تنظيم داعش في المحافظة ذاتها وذلك لأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن.

واسفرت الضربة عن مقتل عدد من جهاديي التنظيم المتطرف، بحسب ما افادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين الشيعة والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

وخلّف النزاع اليمني اكثر من 8650 قتيلا واكثر من 58 الف جريح وتسبّب بأزمة انسانية حادة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

واستغلت الجماعات المتطرفة النزاع لتعزيز نفوذها خصوصا في جنوب البلاد.

وشهد اليمن أول هجمات لتنظيم الدولة الاسلامية في مارس 2015 حين قتل 142 شخصا في سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد شيعية وتبناها التنظيم. وتعود آخر الهجمات الكبرى التي تبناها التنظيم الى ديسمبر الماضي حين قتل 48 جنديا في هجوم انتحاري استهدف مركز تجنيد.