أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الفرنسية: ستة قتلى لتنظيم داعش بضربة جوية في اليمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الفرنسية: ستة قتلى لتنظيم داعش بضربة جوية في اليمن

06:20 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الفرنسية: ستة قتلى لتنظيم داعش بضربة جوية في اليمن

يبحثون عن ناجين تحت انقاض مبنى دمرته غارة للتحالف

صنعاء (ا ف ب)

قتل ستة عناصر تابعين لتنظيم داعش المتطرف في ضربة جوية نفذتها طائرة من دون طيار يرجح انها أمريكية في وسط اليمن الاربعاء، بحسب ما افادت مصادر في قوات اليمنية المعترف بها.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس ان الضربة الجوية استهدفت "تجمعا لمسلحي تنظيم داعش في منطقة قيفة في محافظة البيضاء بوسط اليمن، ما ادى الى مقتل ستة من هؤلاء العناصر".

وكانت طائرة أمريكية استهدفت قبل عشرة ايام معسكرين لتدريب عناصر تنظيم داعش في المحافظة ذاتها وذلك لأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن.

واسفرت الضربة عن مقتل عدد من جهاديي التنظيم المتطرف، بحسب ما افادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين الشيعة والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

وخلّف النزاع اليمني اكثر من 8650 قتيلا واكثر من 58 الف جريح وتسبّب بأزمة انسانية حادة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

واستغلت الجماعات المتطرفة النزاع لتعزيز نفوذها خصوصا في جنوب البلاد.

وشهد اليمن أول هجمات لتنظيم الدولة الاسلامية في مارس 2015 حين قتل 142 شخصا في سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد شيعية وتبناها التنظيم. وتعود آخر الهجمات الكبرى التي تبناها التنظيم الى ديسمبر الماضي حين قتل 48 جنديا في هجوم انتحاري استهدف مركز تجنيد.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المسماري: الهجوم على بوابة كتيبة ليبية يحمل بصمات داعش

    أخبار

  • السلطات المغربية تعلن تفكيك خلية متطرفة

    أخبار

  • المنسق الأممي للإغاثة الطارئة يبحث في صنعاء الأوضاع الانسانية باليمن

    أخبار

  • مقتل جنديين بالجيش الليبي جراء هجوم على بوابة الـ60 جنوب أجدابيا

    أخبار

إعلان

12d0bceabe.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"