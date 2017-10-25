الأحد المقبل.. استكتاب المطربة "بوسي" بالطب الشرعي في قضية "تزوير شيكات"

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنح النزهة، تأجيل محاكمة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بالمطربة "بوسي" لجلسة الأحد المقبل، لاستكتابها بالطب الشرعي بعد طعنها بالتزوير في واقعة اتهامها بتحرير مجموعة شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها 30 مليون جنيه.

وكان طليق "بوسي" وليد فطين رفع دعاوى قضائية رقم 2962 و4183 و2890 و3109 و2961 جنح محكمة النزهة بالقاهرة، ضد المطربة بوسي منذ فترة، لتحريرها شيكات لصالحه بدون رصيد.