​محافظ البحر الأحمر: مصر لن تنهض دون تضافر كافة مؤسسات الدولة

كتب- محمد قاسم:

افتتح اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والدكتور سعيد خليل عميد كلية التربية جامعة عين شمس، الأربعاء، مؤتمر كلية التربية العلمي الدولي الثاني المقام بمدينة الغردقة بعنوان" كليات التربية نحو نموذج أفضل".

وأشاد محافظ البحر الأحمر في تصريحات على هامش الافتتاح، بالبروتوكول الموقع بين جامعة عين شمس وشركة مصر للسياحة على تنظيم المؤتمر في قرية مجاويش السياحية، لافتًا إلى أن "مجاويش" لها دور مهم في ترويج السياحة الداخلية والتعريف بالمعالم السياحية والأنشطة والفعاليات المختلفة التى تقدم فى أنحاء مصر المختلفة.

وأكد أن مصر لن تنهض وتتقدم دون تضافر كافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أهمية تطوير مناهج التعليم وخاصة في المرحلة الابتدائية لما لها من دور بارز في تشكيل شخصية الفرد ودعم انتمائه.

وأضاف أن مؤتمر كلية التربية تميز بإقامة فاعليات طلابية واشتراك اتحاد الطلاب في تنظيم وإعداد المؤتمر، مؤكدا أن هذا هو التدريب العملي على أرض الواقع لإعداد كوادر قادرة على رفع أسم مصر عاليا.

من جانبه، قال الدكتور سعيد خليل عميد الكلية، إن إعداد نموذج أفضل يعتمد على خبرات رواد كلية التربية وسواعد شبابها من باحثيها وطلابها.

فيما أوضح المهندس رشاد رفاعي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، إن شركته تعمل دائما بإستراتيجية داعمة للقضايا الوطنية كونها شركة وطنية أنشأها الاقتصادي الكبير طلعت حرب، مؤكدا أن دعم قضية التعليم وتطويره يعود بالنفع على المجتمع كله.

وقالت هالة خلف مدير مركز الخدمات المجتمعية بالكلية وأمين المؤتمر، "إننا لن نتمكن من تقديم نموذج أفضل دون التفاعل مع المجتمع المدني حيث تم القيام بعدد من الزيارة الميدانية لمدارس بالغردقة لمعرفة المهارات التي يجب أن تتوفر بخريجي كليات التربية واحتياجات المدارس خاصة في الأقاليم المختلفة بمصر".

وفى ختام الحفل أهدى الدكتور سعيد خليل درع الكلية إلى اللواء أركان حرب احمد عبد الله، حيث ذلك بحضور الدكتور عادل سرايا عميد كلية التربية جامعة العريش والدكتور إبراهيم فودة عميد كلية التربية جامعة بنها، والدكتور حسن داود عميد كلية التربية جامعة شقراء السعودية، والدكتورة هالة خلف مدير مركز الخدمات المجتمعية وأمين المؤتمر، والدكتورة رشا كمال مدير مركز التميز التربوي، والدكتورة زينب خلف مدير مركز تطوير التعليم والدكتورة إيمان شاهين مدير مركز الإرشاد النفسي ولفيف من أساتذة الجامعات المصرية.