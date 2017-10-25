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القبض على عاطل بحيازته طربة حشيش و80 قرصا مخدرا بأسوان

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطل بحيازته طربة حشيش و80 قرصا مخدرا بأسوان

06:23 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

القبض على عاطل بحيازته طربة حشيش و80 قرصا مخدرا بأسوان

أرشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

ألقت قوة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لمنطقة جنوب الصعيد، برئاسة المقدم مروان العيسوي، رئيس المنطقة، القبض على عاطل بمنطقة السيل بأسوان، وبحيازته طربة حشيش و80 قرصًا مخدرًا.

وتمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث مكافحة المخدرات منطقة جنوب الصعيد ضمت المقدم محمد الضبع والرائد ياسر صقر، والنقيبين إسلام عبدالرءوف وأحمد الأشول، من القبض على "محمد أحمد عربي" مقيم السيل الريفي، محافظة أسوان، بعد ورود معلومات عن قيامة بالاتجار في المواد المخدرة، وعثر بحيازته على طربة حشيش و80 قرصًا مخدرًا، وهاتف محمول ومبلغ مالي 230 جنيهًا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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