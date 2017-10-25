10 فنانين هاجمهم «الغيطي».. قال لأحدهم «عاهر» ووصف أخرى بـ«الغوريلا»

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رغم أنه والد الفنانتين "مي" و"ميار"، فإن الإعلامي محمد الغيطي كثير العداوات داخل الوسط الفني، بسبب تصريحاته الجريئة وتعليقاته اللاذعة، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد التطاول على فنان ما، ونرصد فيما يلي مجموعة من الفنانين، الذين هاجمهم الغيطي..

1- عمرو دياب

قبل أيام قليلة، ومن خلال برنامجه "صح النوم" عبر فضائية LTC، هاجم الإعلامي الشهير محمد الغيطي، المطرب عمرو دياب، حيث وصف ألبومه الأخير "معدي الناس" بـ"التافه والركيك"، كما وصف صوت "الهضبة" نفسه بـ"التافه"، مضيفًا أنه يركض فقط وراء المال دون التفكير فيما يقدمه، وذلك بعدما أوضح الغيطي أن أغنية "برج الحوت" هي من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ، وهو يعمل بدرجة وزير في الديوان الملكي السعودي، مشيرًا إلى أنه تزوج المطربة "آمال ماهر" سرًا، وأراد أن يجاملها بأغنية "برج الحوت"، التي وافق "الهضبة" على غنائها مقابل مبلغ مليون دولار، و4 سيارات فارهة، وفقًا لما قاله الغيطي.

ولم تكن تلك المرة الأولى، التي يهاجم فيها "الغيطي" الهضبة، فبعد طرح كليب أغنية "القاهرة" مع الفنان محمد منير، قال "الغيطي" في برنامجه: "أنا عاجبني الكليب منذ لحظة دخول منير، أنا مش من معجبي عمرو دياب، ومش شايف إنه أضاف أي شيء للأغنية"، وأضاف: "عمرو دياب كلام مستهلك عبارة عن الحب الحب الشوق الشوق، عمرو دياب شكله بيعتمد على السوشيال ميديا، لو كان طلع في زمن عبد الحليم حافظ عمره ما كان هيبقى مشهور، عمرو دياب زي (الكلينكس) ضد الخلود".

2- أحلام

في يناير عام 2015 نشبت حرب كلامية بين المطربة الإماراتية "أحلام" و"الغيطي"، بعد رفضها متسابقة "أراب جوت تالنت" "ياسمينا"، ووصف صوتها بأنه بلا إحساس، وقال عنها الغيطي من خلال برنامجه "صح النوم": "أحلام شبه شيكابالا"، وأضاف: "أحلام مطربة مصطنعة بعد الـ5 آلاف عملية تجميل التي أجرتها، لا أتحدث عن سب وقذف هنا بل حقائق، شاهدوا صورها في الماضي وصورها الآن بعد عمليات التجميل"، وتابع: "تصرفات أحلام لا تجدها إلا في حديقة الحيوانات".



لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إنما ردت أحلام على "الغيطي" عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، قائلة: "يلا يا غيطي أولا أنا إماراتية بنت زايد بن سلطان، وثانيا أنا لا أعلم أنك أصلا تعمل في أي قناة يلا.. ويلا يا غيطي أما طيارتي الخاصة بالإضافة إلى أملاكي ومجوهراتي وجزمي -يا جزمة- فإنت مالك بيها، مقهور ليه يا جزمة، عاوز تلبس جزمي ومجوهراتي"، وأضافت: "عشان تعمل نفسك شجاع قدام القناة أعتقد لو بكيت زي الحريم كانوا زادوا راتبك.. وأخيرا إذا وجدت نفسك عاطلا يا غيطي يا جزمة يا عبيط، فيسعدني أن أضمك إلى طاقم خدمي، أما شكلي فإذا استطعت أن تخلقني فاخلقني من جديد، وكما قيل والله إني لا أعرف الرجل حتى يتكلم فإن تكلم عرفته، وأنا عرفتك ست على هيئة راجل".

وجدد الغيطي هجومه على "أحلام" مرة أخرى في مارس من العام الماضي، عندما وصفها بـ"الغوريلا" والمعاقة ذهنيا.

3- شيماء سيف وشريف مدكور

في أغسطس الماضي، هاجم الإعلامي "محمد الغيطي" الفنانة "شيماء سيف" والإعلامي "شريف مدكور" بعد أن استضافته في برنامجها "تلاتة في واحد"، حيث قال الغيطي إن الحلقة احتوت على الكثير من الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخارجة، ووصفها بـ"الشيء الصعب الذي لا يصح أن يدخل البيوت"، موضحًا أن الحلقة أثارت غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



4- فاروق الفيشاوي

هجوم عنيف شنه الغيطي على الفنان "فاروق الفيشاوي" في أبريل الماضي، عقب نشر حساب على موقع "تويتر" يحمل اسم الفنان الكبير تغريدة جاء فيها تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: "من غير نفاق.. إنت يا سيسي المسئول عن التفجيرات.. وإنت الموكل تحمي شعبك، ولو مش قادر ولا عارف، سيبها للي يعرف يديرها.. بلا قرف.. الشعب بيموت كل يوم"، وهنا هاجمه الغيطي من خلال "صح النوم"، قائلًا: "اللغة اللي بتهاجم بيها مش كويسة بتضع الملح على الجرح، ديه مش لغة واحد عاوز يبني، ده واحد عاوز ينط من السفينة وإنت كده هتندم عشان السفينة عمرها ما هتغرق".



5- شيرين

مرات كثيرة هاجم فيها "الغيطي" المطربة "شيرين عبد الوهاب"، كانت أولاها في بداية هذا العام عقب تداول مقطع فيديو سخرت فيه "شيرين" من الهضبة عمرو دياب، خلال حضورها حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة "كندة علوش"، حيث قالت "شيرين" لفظًا خارجًا في الفيديو، وعلق الغيطي على ذلك قائلًا: "شكلها ماكانتش في حالتها الطبيعية، لأن اللفظ اللي قالته في منتهى قلة الأدب"، وأضاف: "إنت بتسخري من وجوه مصرية كبيرة، وأنت بالنسبة لهم لا شيء".

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وعقب الأزمة الأخيرة، التي أثارتها "شيرين" في تونس في أغسطس الماضي، عندما قالت إن ابنتها لا تستطيع التفريق بين "تونس" و"البقدونس"، فتح "الغيطي" النار عليها مرة أخرى، قائلًا: "حد يكشف عليها قبل ما تخش يمكن بتنضرب على دماغها أو بتشرب حاجة أو بتاخد حاجة مش كده ولا إيه".



6- رامز جلال

عقب استضافة الفنان رامز جلال الفنان الهندي "شاروخان" في برنامجه "رامز تحت الأرض" الذي عرض في يونيو الماضي، هاجم "الغيطي" رامز جلال، قائلًا: "رامز جلال كان يتوسل للفنان الهندي بأن المصريين بيحبوه من أنت يا رامز علشان تتحدث باسم الشعب المصري.. عيب يا رامز"، مضيفًا أنه ندم على معرفته.



7- خالد أبو النجا ومحمد عطية

كثيرًا ما هاجم "الغيطي" الفنان "خالد أبو النجا" من خلال برنامجه "صح النوم"، ففي عام 2014 هاجمه لانتقاده الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "أنت جاهل وفي قمة الندالة والتدني وأخلاقك منهارة"، وأضاف: "قولي قريت كام كتاب تاريخ في هذا الوطن، ولو قريت فقريت من زاوية ضلمة، العملاء أمثال محمد البرادعي هم مثلك الأعلى، والرجل اللي أنقذ مصر تقول عليه كده؟!".

أما الهجوم الأعنف فكان في أبريل من العام الماضي، وشمل إلى جانب خالد أبو النجا الفنان محمد عطية، حيث هاجمهما الغيطي من خلال برنامجه وسبهما بأبشع الألفاظ الخارجة والإيحاءات المهينة لشخصيهما.



8- محمد رمضان

سخر الإعلامي "محمد الغيطي" في أبريل الماضي من الأخطاء الإملائية للفنان "محمد رمضان" التي كثيرًا ما تظهر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وقال "الغيطي" من خلال برنامجه "صح النوم": "اكتب عربي كويس الأول وبعدين اتكلم"، وأضاف: "خد درس في اللغة العربية أو اكتب عامي أحسن".



وفي أكتوبر الماضي، سخر "الغيطي" أيضًا من نشر "رمضان" صورة لطائرته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمه بـ"استعراض" ثروته.



9- محمد سعد

"تحولت من فنان إلى عاهر"، بهذه الكلمات شن "الغيطي" حربه على الفنان "محمد سعد" في فبراير من العام الماضي عقب عرض أولى حلقات برنامجه "وش السعد"، التي استضاف فيها الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي"، حيث شملت الحلقة إيحاءات جنسية خارجة، وهاجمه "الغيطي" قائلًا: "الناس قرفانة منك يا محمد يا سعد، وما فعلته لا يقوم به راقصة عارية"، وأضاف: "محمد سعد دمر نفسه، وهو ليس المسؤول الوحيد عما قدم، ولكن الشاشة التي عرض عليها، والإنتاج الذي وقف وراءه، يا محمد يا سعد إنت كرهتني في هيفاء وهبي، ما هذا الإسفاف الذي لم نره من قبل؟".

10- أحمد مكي

في يوليو الماضي، شن "الغيطي" هجومًا لاذعًا على الفنان "أحمد مكي"، وهاجمه بسبب مسلسله "خلصانة بشياكة" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، حيث قال عن المسلسل "منحط وإباحي وساقط"، وقال: "لا يوجد به أي شياكة وألفاظ (قذرة)، ولا يوجد به عمل فني ولا درامي ولا رسالة".

