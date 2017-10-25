رئيس الوزراء يصل الأقصر لتفقد عدة مشروعات

الأقصر - محمد محروس:

وصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء إلى محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية وكان في استقباله والوفد المرافق بالمطار، محمد بدر محافظ الأقصر.

ويرافق رئيس الوزراء خلال زيارته للأقصر، وزراء الآثار والصحة والتنمية المحلية والإسكان.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء زيارته للأقصر، بزيارة معبد الأقصر وتفقد طريق الكباش الفرعوني لمتابعة استكمال أعمال تطويره، ثم يلتقي بعدد من المسئولين المحليين وأعضاء مجلس النواب بديوان عام محافظة الأقصر للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم ورؤيتهم للنهوض بالمحافظة.

ويتوجه بعد ذلك رئيس الوزراء للبر الغربي لتفقد المناطق الأثرية والوقوف على أعمال الترميمات والحفائر التي تجري بعدد من المواقع الأثرية.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء، غدًا الخميس مشروعات الإسكان الاجتماعي ومحطة لرفع المياه بمدينة طيبة ومستشفيات البياضية والأقصر الدولي والعام لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات الثلاث.