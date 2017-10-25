أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يصل الأقصر لتفقد عدة مشروعات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يصل الأقصر لتفقد عدة مشروعات

06:14 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يصل الأقصر لتفقد عدة مشروعات

المهندس شريف إسماعيل

الأقصر - محمد محروس:

وصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء إلى محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية وكان في استقباله والوفد المرافق بالمطار، محمد بدر محافظ الأقصر.

ويرافق رئيس الوزراء خلال زيارته للأقصر، وزراء الآثار والصحة والتنمية المحلية والإسكان.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء زيارته للأقصر، بزيارة معبد الأقصر وتفقد طريق الكباش الفرعوني لمتابعة استكمال أعمال تطويره، ثم يلتقي بعدد من المسئولين المحليين وأعضاء مجلس النواب بديوان عام محافظة الأقصر للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم ورؤيتهم للنهوض بالمحافظة.

ويتوجه بعد ذلك رئيس الوزراء للبر الغربي لتفقد المناطق الأثرية والوقوف على أعمال الترميمات والحفائر التي تجري بعدد من المواقع الأثرية.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء، غدًا الخميس مشروعات الإسكان الاجتماعي ومحطة لرفع المياه بمدينة طيبة ومستشفيات البياضية والأقصر الدولي والعام لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات الثلاث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الأقصر يخصص قطعة أرض لإنشاء وحدة مسطحات مائية بأرمنت

    أخبار

  • الأقصر| وزير الثقافة ونظيره التونسي يقفان دقيقة حدادًا على شهداء الواحات

    أخبار

  • العثور على شاهد قبر من العصر القبطي في طريق الكباش بالأقصر

    أخبار

  • رفع درجة الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول في قنا (صور)

    أخبار

إعلان

d30402a934.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات