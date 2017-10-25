بالصور - إنهاء خصومة ثأرية عمرها 10 سنوات بين عائلتين في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع لجنة المصالحات بالمحافظة، خصومة ثأرية بدأت منذ 10 سنوات، بين أبناء عائلتي "الصوالح"، و"أيوب" بقرية البلابيش التابعة لمركز دار السلام.

وعقدت جلسة الصلح في سرادق بالقرية، شارك فيه اللواء أحمد عبدالغفار، مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، والدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، واللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد رئيس مكتب المخابرات الحربية، والعميد رئيس فرع الأمن العام والأجهزة التنفيذية والشعبية وأعضاء من مجلس النواب وأعضاء لجنة المصالحات، وبعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي وكبار العائلتين.

وقدم "محمد بشير أبو الوفا" 40 عامًا، مدرس، وشقيق المتهم الأول، ينتمي لعائلة الصوالح، القودة "الكفن"، لـ"شوقي المصري عبدالرحيم" 47 عامًا، تاجر مواد غذائية، وشقيق المجني عليه، ينتمي لعائلة "أيوب"، وأقسم على كتاب الله أن يكون صلحًا جديًا وناهيًا للنزاع القائم بينهما.

وأعلن "المحافظ" مجموعة من الخدمات المقدمة لأهالي القرية كهدية على اتمام الصلح ومنها حل مشكلة عجز المدرسين بمدرسة البلابيش المستجدة للتعليم الأساسي، حيث تم تسليم خطاب تعيين لمعلمين ضمن مسابقة 200 معلم لسد العجز بمادتي الرياضيات والعلوم، وتنظيم قافلة من موجهي المواد المختلفة للتدريس في المدرسة، وسيتم توزيع عدد من معلمي اللغة العربية والإنجليزية من المنتدبين جزئيًا من إدارة أخميم التعليمية، كما وافق المحافظ على إدراج رصف طريق الصوالح بطول 500 متر وتركيب أعمدة إنارة للطريق المؤدي إلى القرية ضمن خطة العام المقبل.

وأشاد اللواء أحمد عبدالغفار، بمجهودات محافظ سوهاج والقيادات الأمنية بالمحافظة، في إنهاء الخصومات الثأرية، مؤكدًا تقدير وزارة الداخلية لتلك المجهودات حيث تعد سوهاج من أكثر المحافظات على مستوى الجمهورية في إنهاء الخصومات الثأرية.

وترجع الخصومة الثأرية والتي تحمل رقم 1 لسنة 2007 بمركز شرطة دار السلام في واقعة المحضرين رقمي 9662 جنح المركز لسنة 2007، 1128 إداري المركز لسنة 2014، بين بعض أفراد عائلتي "الصوالح"، و"أيوب" بناحية البلابيش المستجدة، دائرة المركز، والناجم عنهما مقتل "ماهر المصري عبدالرحيم" 46 عامًا مزارع، وإصابة "الجرو حمدون أحمد فضل" 46 عامًا، عامل، ينتميان للعائلة الأولى، واتهم في ذلك كلاً من "كمال بشير أبو الوفا" 32 عامًا، حاصل على ليسانس لغة عربية، و"خلاف حربي صفوت محمد" 26 عامًا، عامل، ينتميان للعائلة الثانية.