فتح قاعات دراسية جديدة لرياض الأطفال بمدارس اللغات بالإسماعيلية
فتح قاعات دراسية جديدة لرياض الأطفال بمدارس اللغات بالإسماعيلية
06:09 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
محافظة الإسماعيلية
الإسماعيلية _ إنجي هيبة:
قررت إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بمحافظة الإسماعيلية، فتح قاعات جديدة بالمدارس الرسمية للغات، لايجاد فرص لاستيعاب الأطفال غير المقبولين، بتنسيق رياض الأطفال، من تجاوزت أعمارهم 5 سنوات، في استجابة سريعة لشكوى عدد من أولياء الأمور.
وتقرر فتح القاعات الدراسية الجديدة بمدرسة الجيل الجديد الرسمية للغات، ومدرسة الثورة الرسمية للغات، ومدرسة الطائف الرسمية.
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