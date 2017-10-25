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فتح قاعات دراسية جديدة لرياض الأطفال بمدارس اللغات بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

فتح قاعات دراسية جديدة لرياض الأطفال بمدارس اللغات بالإسماعيلية

06:09 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

فتح قاعات دراسية جديدة لرياض الأطفال بمدارس اللغات بالإسماعيلية

محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

قررت إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بمحافظة الإسماعيلية، فتح قاعات جديدة بالمدارس الرسمية للغات، لايجاد فرص لاستيعاب الأطفال غير المقبولين، بتنسيق رياض الأطفال، من تجاوزت أعمارهم 5 سنوات، في استجابة سريعة لشكوى عدد من أولياء الأمور.

وتقرر فتح القاعات الدراسية الجديدة بمدرسة الجيل الجديد الرسمية للغات، ومدرسة الثورة الرسمية للغات، ومدرسة الطائف الرسمية.

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