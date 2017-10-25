السلطات المغربية تعلن تفكيك خلية متطرفة

الدار البيضاء (أ ف ب)

اعلنت السلطات المغربية الأربعاء تفكيك "خلية ارهابية خطيرة" في فاس (وسط) تضم اربعة اشخاص على صلة بتنظيم داعش المتطرف.

وقالت وزارة الداخلية في بيان "ان المشتبه فيهم الذين تشبعوا بالفكر +الداعشي+ تحت تأثير الاصدارات الدعائية لهذا التنظيم الأرهابي" كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات في مدينة فاس "من شأنها المساس بسلامة الاشخاص والممتلكات".

واضافت ان عملية التفتيش اسفرت "عن حجز أسلحة بيضاء عبارة عن سواطير وسكاكين مختلفة الاحجام وبدلة عسكرية ومخطوطات تحرض على +الجهاد+ وتمجد ايديولوجية +داعش+، بالإضافة إلى اجهزة الكترونية".

وتأتي الاعتقالات التي نفذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، بعد عشرة ايام من تفكيك خلية اخرى متمركزة في فاس ايضا مع فروع في مدن اخرى هي مكناس والدار البيضاء والخريبقة.