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تمديد حبس المشتبه به الرئيسي في هجوم بشاحنة في ستوكهولم

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مصراوي Masrawy

تمديد حبس المشتبه به الرئيسي في هجوم بشاحنة في ستوكهولم

06:15 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

تمديد حبس المشتبه به الرئيسي في هجوم بشاحنة في ستوكهولم

هجوم بشاحنة وسط ستوكهولم

ستوكهولم (د ب أ)

أعلنت محكمة سويدية اليوم الاربعاء أن المشتبه به الرئيسي في تنفيذ هجوم بشاحنة وسط ستوكهولم، أودى بحياة خمسة أشخاص في إبريل الماضي، سيبقى قيد الاحتجاز قبل محاكمته المقررة في 23 نوفمبر المقبل.

وقال بيان صادر عن المحكمة إن رحمت عقيلوف، أوزباكستاني يبلغ من العمر 39 عاما، لم يطعن في طلب المدعي العام بتمديد احتجازه.

يذكر أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون بجراح عندما اقتحمت شاحنة مخطوفة منطقة مزدحمة بالمارة وسط ستوكهولم، قبل أن تصطدم بأحد المتاجر في السابع من نيسان/ابريل.

وبالإضافة إلى التهم المتعلقة بالإرهاب، فإن عقيلوف يواجه تهمة التسبب في تعريض حياة الآخرين للخطر.

ووفقا لما ذكرته النيابة العامة، فقد حددت الشرطة حوالى 150 شخصا تعرضوا لخطر الموت، أو الأذى الجسدي الخطير، نتيجة الهجوم بالشاحنة.

وكان هجوم ستوكهولم واحدا من عدة هجمات شهدتها أوروبا منذ عام 2016 استخدمت فيها مركبة لاستهداف حشد من المدنيين. ووقعت هجمات دموية أخرى في برشلونة ولندن وبرلين ونيس.

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