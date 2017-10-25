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تدمير 11 مخبأ للإرهابيين شرقي الجزائر

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مصراوي Masrawy

تدمير 11 مخبأ للإرهابيين شرقي الجزائر

06:09 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

تدمير 11 مخبأ للإرهابيين شرقي الجزائر

وزارة الدفاع الوطني

الجزائر (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم الأربعاء بأن مفارز للجيش دمرت 11 مخبأ للإرهابيين أمس في اطار مكافحة الارهاب، ومواصلة العمليات التي تنفذها الوحدات العسكرية بكل من ولايتي جيجل وباتنة شرقي البلاد.

واوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الانترنت، أن المخابئ التي تم اكتشافها كان بها قنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير وألبسة وأفرشة وكميات معتبرة من المواد الغذائية.

من جهة أخرى، أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، اليوم الأربعاء، أن الهاجس الأوحد للقيادة العسكرية العليا، هو " مواصلة جهد تكييف قدرات الجيش الوطني الشعبي، مع ما نستشعره من تحديات ومخاطر وتهديدات محتملة، قد يفكر أصحابها، مجرد التفكير، في المساس بأمن الجزائر واستقرارها، في الحاضر والمستقبل".

وقال قايد صالح في كلمة له بالمدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطائرات بولاية الاغواط "وتحقيقا لهذه الأهداف السامية، فإننا نعتبر جازمين أن الإنجازات الكبرى التي تم تحقيقها على أكثر من صعيد، هي كفيلة بأن تجعل قواتنا المسلحة في مستوى المسؤوليات العظيمة الموضوعة على عاتقها".

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