الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

القاهرة (مصراوي)

انتهى نقاش العنف الجنسي في البرلمان الأوروبي إلى الكشف عن حالات تحرش ضمن البرلمان نفسه، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وحملت نساء في البرلمان لافتات تقول "أنا أيضاً" وهو الشعار الذي شاع مؤخراً لتعبير النساء عن تعرضهن لعنف جنسي.

وقالت إحدى المساعدات في البرلمان الأوروبي لبي بي سي إنها تحتفظ بمذكرة دونت فيها ما يقرب من 50 حالة تحرش بها من قبل أقرانها الرجال خلال السنوات الثلاث الماضية.